Шеф-повары расказали, как не пережарить лосось.

Приготовить идеальное филе лосося, чтобы оно было нежным и сочным, может быть непросто. Однако три шеф-повара в комментарии изданию Express поделились своими лучшими методами приготовления этой рыбы, благодаря которым у вас получится вкуснейшее и сочнейшее блюдо.

Марк МакШейн, основатель Food Hygiene Certificate, отмечает, что варка лосося — один из самых щадящих способов приготовления. Этот приём шеф-повара часто используют, когда хотят подчеркнуть естественный вкус рыбы.

"Приготовление филе в бульоне из белого вина, фенхеля и трав сохраняет мясо нежным и сочным, предотвращая его жесткость. Ароматные травы и овощи придают лососю тонкий вкус, подчёркивая его сладость, а не перебивая её", - говорит он.

Эксперт отмечает, что благодаря нежной текстуре припущенного лосося он лучше всего сочетается с лёгкими блюдами. Он также уточняет, что капли травяного соуса или сока лимона обычно достаточно, чтобы придать блюду свежесть, при этом рыба остаётся центральным элементом.

Дин Харпер, шеф-повар ресторана Harper Fine Dining, также поделился отличным способом приготовления лосося. По его словам, обжаривание лосося кожей вниз на горячей сковороде — один из самых простых способов придать блюду текстуру.

"Прямой жар быстро делает кожу хрустящей, а контакт со сковородой растапливает жир под ней. Как только кожа станет золотистой и хрустящей, переложите филе в духовку, чтобы мясо равномерно прожарилось, не пережаривая поверхность. Этот метод позволяет рыбе получить контрастные текстуры, хрустящую кожу и нежное мясо".

Эндрю Грин, шеф-повар отеля The Municipal Hotel & Spa Liverpool, отмечает, что очень часто в ресторанах сталкивается с пережаренным лососем.

По его словам, лучший способ избежать этого — готовить лосося на слабом огне в течение более длительного времени. Метод Грина заключается в том, чтобы филе лосося тушилось в хорошем оливковом масле или жире при температуре 50 °C. Обычно это занимает от 30 до 45 минут, чтобы филе стало нежным и маслянистым.

"В завершение всегда можно получить красивую корочку, обдувая презентабельную сторону горелкой, что также придаёт блюду лёгкий румяный привкус. Если вам удастся избежать вытекания альбумина, значит, вы его точно прожарили", - отмечает он.

