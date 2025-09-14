Тыкву можно приготовить разными способами - на пару, запекать, варить или тушить. Но один из этих способов считается лучшим среди шеф-поваров.

Мускатная тыква стоит на одном уровне с обычной тыквой — и по вкусу, и по внешнему виду — как символ осени. Когда она в сезоне, стоит наслаждаться ею всеми возможными способами. Эксперты сходятся в одном, хоть приготовить и съесть мускатную тыкву можно множеством разных способов, лучший из них — запекание.

Менеджер по развитию фермы Durst Organic Growers Мэгги Мэйсон чаще всего именно запекает её. Некоторые сорта тыкв она запекает целиком, а потом выскребает мякоть, но мускатную тыкву обычно очищает и нарезает кубиками перед запеканием, так как чистить её достаточно просто, пишет Simple Recipes.

Перед тем как отправить в очень горячую духовку, Мэйсон смазывает кусочки оливковым маслом и посыпает солью. Такой способ позволяет сахарам карамелизоваться и делает проще использование запеченной тыквы в разных блюдах. Если планируется соус, то она разрезает её вдоль пополам и запекает срезом вниз.

Таким же способом предпочитает готовить мускатную тыкву и Эдмунд Фрост из Common Wealth Seed Growers. Он обычно разрезает её вдоль, вынимает семена и запекает срезом вверх при температуре около 190 °C, пока мякоть не станет мягкой. Иногда он сначала кладёт половинки срезом вниз, а затем переворачивает на последние 20–30 минут.

По его словам, открытые участки тыквы карамелизуются, становясь более сладкими и ароматными, чем при других методах приготовления. Обычно он не добавляет ничего — даже масла или сливочного.

Как шеф-повара готовят мускатную тыкву

Запекание в горячей духовке позволяет полностью раскрыть сложный вкус этого овоща, заявляет Селин Бейтчман, директор по питанию в Институте кулинарного образования в Нью-Йорке. Она разрезает тыкву пополам, вынимает семена, смазывает и приправляет кожицу и срезы. Перед запеканием нужно проколоть кожуру вилкой или острым ножом в 6–8 местах, чтобы выходил пар.

Бейтчман готовит мускатную тыкву при 220 °C в течение 35–45 минут, пока нож легко не проходит сквозь кожуру и мякоть. После этого её нужно достать и оставить на 5 минут.

Профессиональный шеф и владелица кухни Two Cloves Kitchen Джен Ла Рокка соглашается, что запекание — лучший способ. Сухой жар раскрывает естественную сладость, делает мякоть мягкой и создает карамелизированные края. Это очень просто, но именно так лучше всего подчеркиваются достоинства тыквы.

Другие способы приготовления мускатной тыквы

Бейтчман также любит готовить её на пару. Для этого куски можно очищать или оставлять в кожуре. В пароварке над кипящей водой тыкву готовят 20–30 минут, пока она не станет мягкой. Такой метод дает более нейтральный вкус: сладость сохраняется, но богатого карамельного оттенка, как при запекании, не будет.

Иногда Фрост готовит тыкву на сковороде, особенно когда спешит. Для этого он нарезает её ломтиками толщиной около 1,5 см (удобнее всего использовать "шею" мускатной тыквы — тогда получаются красивые круглые кусочки) и жарит в чугунной сковороде на масле или сливочном масле, пока срезы слегка не подрумянятся, а середина не станет мягкой.

Независимо от выбранного метода важно правильно подготовить мускатную тыкву, отмечает Ла Рокка. Для этого нужен острый нож и прочистый овощечистка, потому что кожура бывает твердой. Если времени мало, можно купить уже нарезанную в магазине.

