Можно ли стирать занавески для душа в машинке и как убрать с них застарелые пятна - узнайте в материале УНИАН.

Шторка в ванной - необходимое приспособление, которое защищает стены и пол от капель воды во время принятия душа. Такие занавески быстро покрываются налетом, ржавчиной и желтыми пятнами. УНИАН расскажет, как освежить штору в ванной вместо того, чтобы покупать новую.

Ранее мы говорили о том, чем отмыть ванну от въевшейся грязи.

Как отмыть шторку в ванной в стиральной машине - советы

Вопреки распространенному мнению о том, что занавески из ванной стирать в машинке нельзя, делать это все-таки можно. Проводить такие манипуляции можно только со шторами из полихлорвинила или полиэстера, придерживаясь инструкции:

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выбрать деликатный режим на стиральной машинке;

выключить отжим и сушку;

всыпать порошок и запустить стирку.

После окончания процесса шторку нужно достать и повесить сушиться естественным образом. Ни в коем случае нельзя выкручивать или отжимать занавески, иначе они деформируются.

Как отстирать шторку в ванной от желтизны уксусом и содой

Желтый налет на шторке - это следы засохшей некачественной водопроводной воды. Убирать их нужно обязательно, так как кроме неприятного внешнего вида, такие пятна становятся еще и рассадниками бактерий.

Приготовьте раствор: 5 ст.л уксуса на 100 мл воды или 7 ч.л лимонной кислоты на 100 мл воды. Смешать, перелить в пульверизатор и локально обработать загрязнения. Учитывайте, что вода обязательно должна быть горячей, а распылять средство на шторку нужно несколько раз в течение 3-4 часов.

Для того, чтобы закрепить результат, смешайте 1 ст.л соды с любым моющим средством, нанесите на губку или щетку, а затем тщательно потрите пятно. В конце прополощите шторку и оставьте ее сушиться на балконе.

Как отмыть шторку в ванной от плесени лимонной кислотой

Грибок глубоко проникает в ткани, поэтому любые народные средства являются лишь превентивной мерой - для того, чтобы навсегда избавиться от плесени, нужна интенсивная механическая чистка.

В этом поможет концентрированный раствор:

5-6 колпачков белизны на 5 л воды;

столовый уксус с водой в пропорции 1:3;

200 гр лимонной кислоты на 5 л воды.

Смешать ингредиенты из любого пункта списка, замочить в этом растворе шторку на 5-6 часов. Затем постирать ее вручную или в машинке. Если у вас на занавесках есть старые пятна, которые не получилось отстирать таким образом, можно нанести нашатырный спирт, а затем обмакнуть щетку в соду и потереть загрязнение. Следующий этап - обычная стирка шторки и ее сушка.

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