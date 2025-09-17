Регулярная аккуратная чистка помогают сохранить работу динамиков, разъёма и внешний вид телефона.

iPhone постоянно с вами - в кармане, на кухне, в туалете - поэтому протереть его майкой недостаточно. Иногда требуется тщательная чистка: убрать грязь из щелей, решёток динамиков и разъёмов, а также продезинфицировать устройство.

Как почистить Айфон от мусора - инструкция

Как пишет BGR, для начала выключите телефон, отключите все кабели и снимите чехол. Чехол и сам iPhone чистят отдельно.

Чистка корпуса и экрана

Используйте микрофибру или мягкую безворсовую ткань (как для очков). Сухой ткани чаще всего достаточно; для сильных загрязнений или дезинфекции слегка смочите её водой или 70% изопропиловым спиртом. Никогда не брызгайте жидкость прямо на телефон - капля может попасть в разъёмы и повредить электронику. Не применяйте стеклоочистители, отбеливатель, абразивные салфетки или бумажные полотенца - они портят покрытие экрана. Пластиковые или силиконовые чехлы можно мыть тёплой мыльной водой, высушить и только потом надеть обратно; с кожей - по инструкции производителя.

Чистка разъёмов и динамиков

Разъёмы и решётки динамиков собирают пыль и ворс, из-за этого звук может приглушаться, а зарядка - плохо контактировать. Возьмите мягкую сухую щетку (мягкая зубная щётка или маленькая щётка для электроники) и аккуратно вычистите пыль вокруг порта, микрофонов и решёток. Для упорных загрязнений можно очень осторожно использовать деревянную или пластиковую зубочистку - без давления и вращения. Нельзя ковырять металлическими предметами (скрепки, иглы) - они повредят контакты.

Избегайте использования баллончика с сжатым воздухом: сильный поток может загнать грязь глубже или повредить внутрение элементы.

