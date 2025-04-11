Диетическая яичница в микроволновке позволит наслаждаться этим блюдом даже во время похудения.

Яичница - это вкусное блюдо, которое обычно нужно жарить на сковороде с маслом. Это не только вредно для организма, но и принесет много лишних калорий.

Есть способ получать идеальную яичницу каждый раз и даже не придется потом мыть сковороду. Этот метод займет считанные минуты.

Как пожарить яичницу в микроволновке

Кулинарный блог One Sweet Appetite утверждает, что яичница в микроволновке способна действительно изменить жизнь к лучшему.

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"Вы думаете, я шучу, но это не так! Всего за одну минуту она стала любимым завтраком моего сына, который он может приготовить в мгновение ока, без шуток. У нас дома мы готовим яйца в микроволновке уже много лет. На самом деле, это один из наших любимых методов. Он практически не доставляет хлопот, абсолютно надежен и каждый раз дает стабильные результаты. Вдобавок ко всему, беспорядка практически нет", - подчеркивает блогер.

Теперь рассмотрим, как сделать яичницу в микроволновке. Чтоб ее приготовить возьмите глубокую тарелку. Распылите немного масла на поверхность или слегка смажьте.

Затем разбейте в эту тарелку яйцо, возьмите нож и аккуратно проколите желток. Действуйте осторожно - он не должен растечься, но эта мера предотвратит его взрыв в микроволновке в процессе приготовления.

Поставьте тарелку в микроволновку на высокую мощность на 30 секунд. Подождите еще одну минуту и проверьте яйцо. Если хотите более прожаренное, готовьте еще 10 секунд. Такое яйцо особенно вкусно подавать на кусочке поджаренного тоста.

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