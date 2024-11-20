Если все сделать правильно, то это растение будет вас радовать своим здоровым видом.

Когда речь идет о самых популярных растениях сансевиерия или "тещин язык" всегда попадает на верхние позиции списка. Они долговечны, не требуют хорошего освещения или регулярного полива. Более того, эти растения очищают воздух и их практически невозможно "убить".

Однако, как пишет housedigest, даже эти цветы нужно время от времени пересаживать, чтобы растение оставалось здоровым. Делать это можно гораздо реже, чем с другими комнатными растениями.

Все, что вам понадобится, это горшок на несколько сантиметров больше нынешнего, нож для очистки корней и немного свежей почвы. Однако, есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете сделать, чтобы по-настоящему позаботиться об этом комнатном растении.

Видео дня

Как понять, что "тещин язык" надо пересадить

Хотя за сансевиерией очень легко ухаживать, она не может вечно жить в одном горшке. Если ее почва выглядит сухой и истощенной, а вода проходит сквозь нее, не задерживаясь, то пришло время пересадить растение.

"Тещин язык" имеет очень крепкие корни, которые могут пробиться через горшок и прорастать сквозь него.

Когда это растение здорово, оно достаточно быстро растет. Однако если этого не происходит, пришло время его пересадить. Среди других "звоночков" поникшие, увядающие или желтые листья, вонючая почва или очень переполненный горшок, наполненный детенышами. Кроме пересадки, вы также можете размножить свою сансевиерию.

Как пересадить "тещин язык"

Она технически является суккулентом и нуждаются в очень малом количестве воды. "Тещин язык" также любит полностью высыхать между поливами, поэтому тип почвы, который вы выберете, очень важен. Для вашего растения хорошо подойдет смесь из земли для кактусов и комнатных растений. Чтобы предотвратить гниение корней, новый горшок должен быть лишь на 5 см шире предыдущего.

В первую очередь нужно осторожно вынуть растение из первоначального грунта. Чтобы удержать все листья вместе, вы можете попробовать соединить их вручную или связать их лентой.

После того, как вы подняли растение из почвы, можно слегка стряхнуть старую почву и осмотреть корни. Если они черные и мягкие, можно слегка подстричь их ножом или садовыми ножницами. Далее сажаем растение в новый горшок. Добавьте достаточно почвы, чтобы убедиться, что корни полностью покрыты, и осторожно прижмите его, чтобы удалить воздушные карманы.

Чтобы дать вашей сансевьерии некоторое время осесть в новом горшке и избежать шока от пересадки, подождите несколько дней перед поливом.

Советы по цветам

Орхидеи подарят вам прекрасные цветы, если уделять им должное внимание и создать подходящие условия.

Также УНИАН рассказывал, как правильно ухаживать за рождественником, чтобы он цвел.

Мирные лилии, спатифиллум или "женское счастье" - это все названия одного и того же растения с блестящими зелеными листьями и нежными белыми цветами. Эксперты рассказали, как за ним ухаживать.

Вас также могут заинтересовать новости: