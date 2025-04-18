Эти вазоны стоит завести тем, кто часто забывает их поливать.

Если вы любите вазоны, но часто забываете их поливать, это, в конце концов, может привести к гибели растений, поэтому стоит подумать о выращивании без грунта. Садоводы утверждают, что многие популярные комнатные растения способны расти в емкости только с водой. Для этого достаточно погрузить корни растения в воду, убедившись, что листья расположены над ней, пишет marthastewart.com.

Однако такие условия выращивания не подойдут любому растению, отметило издание и назвало те растения, которые будут чувствовать себя без грунта комфортно.

1. Хлорофитум (паучок)

Это растение, известное своими дугообразными листьями, относительно легко выращивать в воде.

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"Хотя оно может переносить условия слабого освещения, но, как правило, активнее растет и имеет более яркие листья при лучшем освещении", - пояснила президент Jackson & Perkins Келли Фанк и посоветовала избегать падения листьев в воду.

2. Бамбук счастья

Несмотря на свое название, это растение на самом деле относится к семейству драцен, а не бамбуковых.

"Он предпочитает яркое непрямое освещение, создавая смелое выражение для домашнего декора", - рассказала Фанк.

3. Потос

Потос может вырасти до фута длиной всего за месяц. Это растение требует частого полива, поэтому есть смысл выращивать его просто в воде, а не в почве.

"Его листья имеют сердцевидную форму на длинных стеблях-лианах, окраска может быть как однотонно-зеленой, так и с оттенками салатового или кремово-белого", - рассказала директор Ботанического сада Эдриенн Ретлинг.

4. Сансевиерия (змеиное растение)

Стебли этого растения растут и укореняются в воде. Здоровый стебель можно обрезать от основания и поместить в воду, говорит Ретлинг.

Сансевиерия лучше всего растет на частичном освещенном месте и в тени. Она имеет различную окраску - от зеленого и серого до золотого или их сочетания.

5. Филодендрон

Филодендрон также прекрасно подходит для выращивания в воде. По словам Фанк, его стебли прекрасно смотрятся в вазах на подоконниках. Он может расти при любом солнечном свете, но лучше всего чувствует себя при ярком освещении - тогда он образует больше листьев.

6. Колеус

Это растение, которое подходит для новичков, легко выращивать в воде.

"Многие садоводы любят хранить черенки колеуса, чтобы вырастить новое растение перед следующим сезоном. Отрежьте часть стебля, удалив нижние листья, поместите его в воду - и уже через несколько недель получите растение с развитыми корнями", - советует Ретлинг.

Колеус можно постоянно выращивать в воде или пересадить в горшок с грунтом. Он хорошо растет как на солнце, так и в тени, одинаково успешно - как в контейнерах, так и в открытом грунте.

7. Монстера

Большие листья монстеры хорошо растут при ярком непрямом освещении, говорит Функ. Выращивая ее без почвы, следует помнить о надлежащем качестве воды и подкормки, говорит эксперт.

8. Розмарин

Растениям розмарина нужно достаточное количество солнечного света, чтобы расти, утверждает Фанк. Она советует разместить его в месте, которое получает прямой солнечный свет не менее шести часов в день.

В вертикальном положении розмарин может достигать высоты от 2 до 4 футов и развивать деревянные стебли с ветвистыми листьями.

9. Женское счастье

Выращивание женского счастья, или спатифиллума, в воде добавит нотку элегантности любому пространству, считает Фанк.

Этот вазон стоит поставить на месте, которое получает яркий фильтрованный свет, поскольку прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

10. Английский плющ

Английский плющ - популярная лиана, которой подходят различные условия выращивания.

"Английский плющ можно выращивать в воде, и он может переносить широкий диапазон освещенности, но предпочитает яркое непрямое освещение", - говорит Функ.

Ранее УНИАН рассказывал, как заставить цвести женское счастье. По словам флориста с более чем 25-летним стажем Дэвида Дениера, основная ошибка садоводов-любителей заключается в том, что они размещают вазон в неправильно освещенном месте. Он утверждает, что слишком много прямых солнечных лучей обожжет листья, а когда слишком мало - растение не будет цвести.

"Если ваша мирная лилия имеет листья и не цветет, ей, вероятно, нужен более яркий свет", - подчеркнул он.

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