По словам эксперта, люди используют кальку, когда пытаются сказать на украинском это слово.

В Украине во время застолий люди привыкли говорить на тех, с кем распивают алкогольные напитки, "собутыльники", однако это слово является русизмом, а "співпляшник" структурной калькой с него. Об этом рассказала филолог, украинизатор и литературный редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинским аналогом к этому слову будет "почарківець", а она - "почарківка".

"Почарківець - слово не очень старое, но хорошее. Встречаем его в романе Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" в переводе Анатоля Перепади: "Так поступает и наш добрый брат Жан. Вот почему каждый стремится к его обществу. Он не ханжа, не гольтипака, он честный, веселый, смелый, он хороший почарківець"", - отметила Васильева.

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Другие полезные советы филологов

Ранее стало известно, как сказать на украинском "безвыходное положение". По словам экспертов, в таком случае лучше говорить "безпорадное положение", однако заменить такое словосочетание можно и другими интересными вариантами.

Также известный языковед Александр Авраменко рассказал, как сказать на украинском "угнали автомобиль". Он отметил, что автомобиль могут "украсть", но не "угнать".

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