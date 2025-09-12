Сбить скоростной самолет относительно медленному вертолету чрезвычайно сложно в условиях реальной войны.

Документально подтвержденных случаев сбивания вертолетом истребителя нет, однако технически это возможно при условии внезапности и удачного применения ракеты или пушки, и это показали военные учения, проведенные в 1970-х годах в США, пишет SlashGear.

Издание отмечает, что вертолеты используются в военных операциях почти столько же, сколько и существуют. Благодаря своей маневренности они в корне изменили способ высадки и эвакуации войск с вражеских территорий. Кроме того, они неоднократно доказывали, что являются эффективными ударными летательными аппаратами.

В большинстве случаев, когда вертолет обозначен как "ударный", это означает, что он обладает способностью поражать цели на земле. В течение десятилетий это было так, и вертолеты регулярно уничтожают транспортные средства и другую военную технику, отмечается в статье.

Однако в небе вертолеты находятся не одни: в воздушном пространстве могут действовать и истребители противника. Многие современные военные вертолеты, несмотря на все, оснащаются авиационными ракетами класса "воздух-воздух", например AIM-9 Sidewinder. Но они предназначены преимущественно не для истребителей, а для обороны от других вертолетов. Ведь сбить скоростной самолет относительно медленному вертолету чрезвычайно сложно, говорится в статье.

Издание отмечает, что нет подтвержденных случаев, когда вертолет запускал ракету по истребителю и сбивал его, хотя существуют непроверенные сообщения о таких эпизодах во время затяжной ирано-иракской войны. Однако технически пилоты вертолетов имеют такую возможность.

Учения, проведенные в 1970-х годах, показали удивительные результаты

Перед началом ирано-иракской войны в 1980 году ВВС США и армия США провели совместные учения, во время которых проверяли теоретическую способность вертолета сбивать истребитель. Совместные учения по контрнаступательному вертолету (J-CATCH) были одними из первых таких учений. Они частично проводились в ответ на введение в эксплуатацию вертолета Ми-24 Hind.

Учения проходили в несколько фаз, а на третьем этапе вертолеты испытывались против таких самолетов, как F-4 Phantom II, A-7 Corsair II, A-10 Thunderbolt II и быстроходный истребитель F-15 Eagle. Во время программы эти самолеты были атакованы вертолетами с такой яростью, что было достигнуто соотношение уничтожений 5 к 1 с помощью пушек по сравнению с самолетами с фиксированным крылом.

Как объяснил бывший пилот Cobra армии США Ник Лаппос, AH-1 Cobra был особенно способен сбивать самолеты с фиксированным крылом.

"Хорошо оснащенный ударный вертолет, которым управляет обученный экипаж, победит большинство истребителей в воздушном бою 1 на 1, если истребитель будет достаточно неразумным и спустится и попытается вступить в бой", - сказал он.

Во многих столкновениях во время учений J-CATCH пилоты ВВС даже не осознавали, что их "сбили", пока не становилось слишком поздно. Учения доказали, что вертолеты не только способны сбивать истребители, но и невероятно искусны в этом.

Неподтвержденные заявления об ирано-иракской войне

Хотя подтвержденных случаев сбивания истребителя вертолетом не было, существуют истории о пяти таких случаях, произошедших в ХХ веке. В книге Энтони Г. Уильямса и Эммануэля Гастина "Летающие пушки современной эпохи" отмечается, что армейская авиация Исламской Республики Иран сбила три МиГ-21, один Су-20 и один МиГ-23 в отдельных боях. По словам Уильямса и Гастина, все эти атаки были осуществлены ударным вертолетом Bell AH-1J SuperCobra, который в основном использовался внутри страны Корпусом морской пехоты США.

Сбитие МиГ-23, писали они, было совместной победой AH-1J и другого неуказанного самолета. В каждом случае оружием, которое использовалось для сбивания истребителя, была 20-мм электрическая пушка M197 вертолета. Это утверждение повторяется на некоторых других неофициальных веб-сайтах и форумах. Однако, кроме книги, которая не ссылается на прямой источник информации, нет никакого подтверждения.

Таким образом, к этим заявлениям следует относиться с определенной долей скептицизма. Тем не менее, теоретически вертолет способен сбить истребитель благодаря элементу неожиданности и точному запуску ракеты класса "воздух-воздух" или нажатию на спусковой крючок пушки. В конце концов, вертолеты лучше всего использовать для наземных наступательных ударов, хотя они также успешно сбивают другие вертолеты.

Ранее УНИАН писал, почему пилотам истребителей нужно носить маски. Оказывается, они не только подают кислород, но выполняют и другие важные функции. Так, в маску встроены средства связи, позволяющие говорить в радиоэфире, не снимая ее. Также некоторые модели оснащены специальным речевым переключателем для включения лампы, чтобы пилот мог что-то записать или читать карту ночью, не включая подсветку кабины.

