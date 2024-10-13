Чтобы разгадать тайну, исследователи провели 22-летнее расследование.

Мореплаватель и первооткрыватель Америки Христофор Колумб был сефардским евреем из Западной Европы.

К такому выводу пришли испанские ученые после того, как проанализировали его ДНК. Это наконец раскрыло давнюю тайну происхождения Колумба, пишет CNN.

Чтобы разгадать тайну, исследователи провели 22-летнее расследование под руководством судебно-медицинского эксперта Мигеля Лоренте, протестировав крошечные образцы останков, захороненных в Севильском соборе. Они сравнили их с письмами известных родственников и потомков. "У нас есть ДНК Христофора Колумба, очень частичная, но достаточная. У нас есть ДНК Эрнандо Колона, его сына", - рассказал Лоренте.

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"И в Y-хромосоме (мужской), и в митохондриальной ДНК (переданной матерью) Эрнандо есть черты, совместимые с еврейским происхождением", - рассказал он.

Лоренте заявил, что можно утверждать, что Колумб родился только в Западной Европе.

Также специалист заявил, что они подтвердили предыдущие теории о том, что останки в Севильском соборе принадлежали Колумбу.

Ученые отметили, что исследование национальности Колумба осложнялось рядом факторов, включая большой объем данных. Но "результат почти абсолютно надежен", сказал Лоренте.

Христофор Колумб

Колумб умер в Испании в 1506 году, но пожелал быть похороненным на острове Эспаньола, который сегодня делят Доминиканская Республика и Гаити. Его останки были перевезены туда в 1542 году, затем перевезены на Кубу в 1795 году, а затем - в 1898 году в Севилью.

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