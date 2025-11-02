Планета выходит на 'тепличную траекторию' и идет по пути климатического хаоса, - ученые

Без существенного сокращения выбросов парниковых газов Земля может оказаться на опасной "тепличной траектории" - пути, ведущего к климатическому хаосу. Как пишет Live Science, об этом говорится в новом отчете экологов, которые отслеживают важные показатели "здоровья Земли". Ученые обнаружили, что 22 из 34 этих показателей "мигают красным", то есть сигнализируют о состоянии глобального кризиса.
К "жизненно важным показателям Земли" относится, в частности, концентрация углерода и метана в атмосфере, нагрев океанов, повышение уровня моря и доля чрезвычайно жарких дней по сравнению со средним уровнем 1961-1990 годов.
"Большинство из них достигли рекордных значений в 2024 году. А 2025 год продолжаю тревожную тенденцию", - говорится в научной статье, опубликованной 29 октября в журнале BioScience.
По словам соавтора исследования, профессора экологии Орегонского университета Уильяма Риппла, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений и, вероятно, "самым теплым за последние 125 тысяч лет". В том году достигли антирекордов температура океана, таяние ледников, лесные пожары и обесцвечивание кораллов.
Систему оценки "жизненных показателей Земли" Риппл с коллегами создали в 2020 году. Через пять лет исследователи предостерегают: человечество может пересечь ряд переломных точек, которые толкнут планету к самоподдерживающемуся потеплению - состоянию, когда Земля продолжит нагреваться даже после значительного сокращения выбросов.
Сегодня средняя температура на планете выше на 1,2°C, чем в 1850-1900 годах. Если страны не введут новые климатические политики, потепление может достичь 3,1°C к 2100 году. Это станет беспрецедентным изломом в периоде голоцена - стабильной климатической эпохе, которая длилась более 11 тысяч лет после последнего ледникового периода.
"Именно эта стабильность позволила человечеству развить сельское хозяйство, создать постоянные поселения и построить цивилизации. Теперь она сменяется периодом стремительных и опасных климатических сдвигов", - отмечают авторы отчета.
Рост глобальной температуры повышает риск разрушения ледниковых щитов, таяния вечной мерзлоты и потери способности Земли отражать солнечную энергию. Эти процессы могут вызвать цепную реакцию - один переломный момент влечет за собой другие, все больше дестабилизируя климатическую систему.
Среди самых острых рисков, определенных в отчете, - потеря биоразнообразия, дефицит пресной воды и ослабление Атлантической меридиональной циркуляции, системы океанических течений, которая переносит тепло в Северное полушарие.
Впрочем, исследователи отмечают: время действовать еще есть. Профессор Пенсильванского университета Майкл Манн сказал, что ключ к предотвращению катастрофы - быстрая декарбонизация.
Изменения климата - больше новостей
Напомним, что о последствиях изменения климата и то, как этот процесс ощущается в Украине, в интервью УНИАН рассказала специалист по вопросам изменения климата ОО "Екодія" Марина Цимбалюк. По ее словам, человечество приближается к точке необратимых изменений климата.