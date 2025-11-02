Фитнес-браслеты имеют один скрытый недостаток, - исследователи изучили опыт пользователей

Жесткие рамки, которые ставят перед человеком производители фитнес-браслетов, часто вызывают негативные эмоции и чувство вины.

Устройства для отслеживания калорий могут вызывать чувство "стыда" у пользователей, которые не достигают поставленных целей. Как пишет Іпԁепԁепԁепт, к такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Лафборо. С помощью ИИ они проанализировали публикации в социальных сетях, в которых пользователи делились опытом использования фитнес-браслетов.

Они обнаружили 58 881 публикацию, в которой обсуждались пять самых популярных фитнес-приложений. Проанализировав их, они заявили о потенциально негативном психологическом влиянии этих популярных инструментов. Недовольство выразили авторы 13 799 постов.

Исследователи говорят, что пользователи чувствовали "стыд", когда регистрировали нездоровую пищу, "раздражение" из-за уведомлений, присланных приложениями, и разочарование, когда людям не удавалось достичь своих целей:

"В публикациях мы обнаружили много обвинений и стыда, люди чувствовали, что они не справляются так хорошо, как должны были бы. Эти эмоциональные последствия могут в конечном итоге повредить мотивации людей и их здоровью".

В исследовании также освещено беспокойство относительно целей, сгенерированных алгоритмами, на основе целей человека по похудению.

"Эти приложения опираются на алгоритмы, которые не отражают гибкость и беспорядочность реальной жизни, а также не учитывают индивидуальные обстоятельства и различия", - написали авторы исследования в Британском журнале психологии здоровья.

В некоторых случаях этот опыт привел к "демотивации", когда пользователи даже отказывались от своих целей.

Исследователи призвали фитнес-приложения отказаться от "жесткого" подсчета калорий и режимов тренировок в пользу более целостного подхода. Они посоветовали заменить узкие и жесткие показатели успеха, связанные с количеством потерянного веса, на советы как достичь общего благополучия и способов сосредоточиться на внутренней мотивации.

Также исследователи отметили, что рассматривали только негативные публикации. И поэтому не могут оценить общее влияние этих приложений. Они допускают, что приложения приносят пользу многим людям.

Как устройства следят за владельцами

Напомним, что умные устройства, которые помогают поддерживать тонус и следить за здоровьем, собирают данные в постоянном режиме и передают их производителям. Такие устройства, особенно на базе ИИ, как отметили эксперты, уже превратили человека в бесконечный источник аналитики.

