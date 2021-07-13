В тексте песни Авакову припоминают дело Шеремета и "защиту моста Метро" в Киеве.

Известный украинский блогер Богдан Процишин записал кавер на песню Rasputin группы Boney M. Новая версия композиции посвящена Арсену Авакову, который сегодня написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

"После того как Дьявол придумал диско, он долго не мог придумать ничего нового... а потом собрался с силами и придумал украинскую полицию", - говорится в анонсе клипа Процишина на Youtube.

Кавер исполнен на английском языке. Клип сопровождается украинскими субтитрами, которые иногда очень далеки от текста на английском. Процишин припоминает Авакову дело Шеремета и инцидент с мостом Метро в Киеве, да и просто иронизирует над "вечным" главой МВД:

"В день, когда наступит Судный День

Человечество исчезнет из этой темной и одинокой Вселенной,

Исчезнет вся жизнь, умрут богатые и бедные.

Но останется Аваков на мосту Метро!".

Отставка Авакова: что нужно знать

Сегодня, 13 июля, Аваков заявил, что подал заявление об отставке с поста главы МВД.

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"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!"- прокомментировал Аваков.

Президент Украины сегодня предложил фракции СН назначить на должность министра МВД нардепа от СН, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность Монастырского.

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Автор: Дмитрий Захаров