Министр поблагодарил команду МВД за годы совместного труда.

Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - говорится в заявлении.

Отставка Авакова - что известно

Ранее сегодня, 13 июля, народный депутат от "СН" Арсений Пушкаренко сообщил, что сегодня может состояться заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам проанонсировали, что, возможно, будет фракция и что в ней должен принять участие президент. Темы на фракцию... нам не объявляют. Все зависит от того, как закончится внеочередное (заседание парламента - УНИАН) и что будет с первым законом, где тысяча правок", - отметил Пушкаренко.

На уточнение, может ли это заседание фракции касаться вопроса замены на должности Авакова, депутат сказал: "Я не думаю, что это будет касаться замены Авакова".

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Автор: Денис Прядко