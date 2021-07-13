Соответствующее голосование запланировано на 15 июля.

Голосование за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сообщил в комментарии журналистам.

Он отметил, что завтра состоится заседание профильного комитета ВР касательно отставки Авакова, а послезавтра вопрос его увольнения будет вынесен на рассмотрение депутатов.

"Вероятно в пятницу состоится еще одно заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, соответственно рассмотрение представление на назначение министра внутренних дел", - сообщил Монастырский.

Говоря о своем решении согласиться возглавить МВД, Монастырский отметил, что это было "самое сложное решение" в его жизни.

Отставка Авакова

13 июля Аваков заявил, что подал заявление об отставке с поста главы МВД.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!"- прокомментировал он.

Денис Монастырский - что о нем известно

Монастырский родился 12 июня 1980 года. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 19 в списке как беспартийный. Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Автор: Надя Пришляк