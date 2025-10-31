Ее жизнь не была легкой, но долгожительница придерживается определенных правил.

Каждый раз, когда 93-летняя Крис Мейер выходит из дома, она выглядит ухоженной, одевается в элегантную одежду и наносит макияж, пишет Business Insider.

Издание рассказывает, что женщина часто обнимает свою собаку, которую зовут Мия породы мальтийская болонка и с улыбкой здоровается с соседями. Живет Мейер одна в кондоминиуме в Бока-Ратоне, штат Флорида с 2022 года.

"Я делаю это не для кого-то другого, я делаю это для себя. Я ставлю самые высокие требования к своему имиджу и самооценке", - рассказала она журналистам о своем внешнем виде.

Указывается, что в прошлом женщина работала директором рекламного отдела и в сфере гостеприимства. Мейер добавила, что такое отношение к своему внешнему виду помогало ей на протяжении всей жизни, поскольку свидетельствует о самоуважении и уверенности в себе.

По мнению 93-летней женщины, оставаться активным, общительным и интересоваться другими людьми также является ключевым фактором для сохранения бодрости ума и здоровья тела.

В публикации рассказывается, что когда в августе Мейер исполнилось 93 года, она пошутила, что хочет поменять местами две свечи на своем именинном торте, чтобы они показывали 39.

"Это мой возраст в моей голове. Я не чувствую никакой разницы по сравнению с тем, какой я была тогда", - рассказала бабушка четырех внуков.

Отмечается, что хотя женщина и не позиционирует себя как образец для подражания, но она имеет несколько полезных советов для тех, кто хочет дожить до 90 лет и больше.

Жизнь Мейер перевернулась с ног на голову в 1965 году, когда в 33 года после развода ей пришлось переехать из большого дома на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, в однокомнатную съемную квартиру в Квинсе.

"Я оказалась в мире, о котором ничего не знала", - поделилась 93-летняя женщина.

После рождения дочери Синди в 1959 году она не работала, но призывает других, кто находится в подобной ситуации, принять перемены.

Руководствуясь принципом "притворяйся, пока не добьешься успеха", она никогда не выдавала себя и тихо училась азам работы также и на следующих рабочих местах.

Мейер рассказала, что она любит слушать своих близких и друзей, а не перебивать их и говорить о себе. По ее мнению, можно лучше узнать человека, когда слушаешь то, что он говорит.

Женщина рассказала, что смотрит канал History Channel, углубляя свои знания о прошлом и будущем.

"Никогда не поздно расширять свои горизонты", - сказала она.

Мейер добавила, что занятость и интерес к таким видам спорта, как футбол, помогают сосредоточиться.

Издание отметило, что женщина не придерживается строгой диеты, но она пропускает завтрак, заменяя его чашкой кофе. Также она рано обедает и, как правило, ест яйца. Ужин у женщины тоже рано, чтобы помочь организму переварить пищу перед сном.

По словам 93-летней американки, еду себе она готовит самостоятельно и отдает предпочтение белкам, таким как мясо или рыба, которые подает с овощами, такими как цветная капуста и спаржа.

По мнению Мейер, ее молодой вид кожи - это заслуга хороших генов. В то же время, женщина в день выпивает норму воды.

"Люди обычно удивляются, когда я говорю им, что мне 93 года, потому что думают, что мне за 70", - поделилась она.

Она следит за своим здоровьем, регулярно посещая врачей.

Советы, которые помогут прожить дольше

