"Добрий день" и "доброго дня" - распространенные поздравления в Украине, но только одно из них является правильным.

"Доброго дня!"- очень популярное в Украине поздравление, которое мы слышим ежедневно. Или, может быть, правильнее говорить "Добрий день"? Обе формы этого поздравления очень распространены среди украинцев. Но только одно является традиционным для славянских языков и встречается в произведениях писателей. Разбираемся, как правильно - "Добрий день" или "Доброго дня", и как еще можно поздороваться на украинском.

Как правильно - "Добрий день "или"Доброго дня"

О том, как правильно - "Доброго дня" или "Добрий день" - здороваться украинцам, рассказала редактор Ольга Васильева. По словам языковеда, поздравление "Добрий день!" является правильным и традиционным для украинского языка. Именно в именительном падеже встречаем его в фольклоре, литературных произведениях и устном творчестве: "Добрий день вам, люди добрі!", "Добрий вечір тобі, пане господарю!". А форма "Доброго дня", по словам редактора, является искусственной и новосозданной.

В родственных славянских языках похожие поздравления также используют в именительном падеже: dzień dobry (польський), dobrý den (чешский), dobrý deň (словацкий), добры дзень (беларуский), добар дан (сербский).

Видео дня

Ольга Васильева также советует использовать очень красивые и лаконичные сокращенные формы "Добридень" и "Добривечір", которые не имеют аналогов в других языках. А фразы "Гарного дня!", "Доброго дня!" и "Вдалого дня!" стоит использовать не в начале, а в конце разговора. В этом случае это будет пожелание.

Ранее мы также рассказывали, как правильно здороваться с утра - "Доброе утро "или"Доброе утро".

Раніше ми також розповідали, як правильно вітатися з ранку - "Добрий ранок" чи "Доброго ранку".

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