Правдивое значение этого выражения уводит нас во времена римской империи, к основателю династии Флавиев.

Деньги - "бесконечный разговор", универсальный эквивалент стоимости товаров, о котором в народе существует немало поговорок и фразеологизмов. Один из таких: "Деньги не пахнут".

Что означает это выражение растолковал известный украинский учитель, филолог, языковед Александр Авраменко в рамках своей мини-лекции на YouTube. Сначала он объяснил историю возникновения фразы:

"Это выражение латинского происхождения, его приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры. Именно этот император, чтобы увеличить доходы, обложил налогами общественные туалеты. Его добродетельный сын упрекнул отца: "Вот как можно таким мерзким способом наполнять государственную казну?". В ответ Веспасиан взял из тех доходов монету и поднес ее к носу сына, спросив, воняет ли она".

По словам Авраменко, именно так и образовалось известное выражение: "Деньги не пахнут". В современном значении им характеризуют нечистый источник доходов или людей, которые добывают деньги любым способом, не всегда руководствуясь морально-этическими нормами или законами.

Когда следует обращаться к человеку на "Вы"

Александр Авраменко также объяснял, с какого возраста к человеку следует обращаться на "вы". Как советуют говорить специалисты по этикету общения? Он отметил, что так мы обращаемся к людям, которые уже стали достаточно взрослыми, чтобы называться подростками, и уточнил их возраст.

Также Авраменко объяснил, в каких случаях мы пишем "вы" с большой буквы, когда к кому-то обращаемся. Например, в открытках.

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