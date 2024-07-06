В среднем взрослый человек может употреблять от четырех до пяти чашек кофе в день

Проснуться и сразу же выпить чашку кофе - обычный утренний ритуал. Будь то источник энергии или способ пообщаться, люди часто рассматривают кофе как неотъемлемую часть своего распорядка дня.

Издание Independent выяснило, в какой момент употребление кофе приносит больше вреда, чем пользы.

Сколько кофе полезно пить в день

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), средний здоровый взрослый человек может употреблять 400 миллиграммов кофеина в день, что составляет примерно четыре-пять восьмиунцевых чашек кофе (8 унций - примерно 230 грамм). Детям употреблять кофеин не рекомендовано.

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Однако существует множество факторов, которые могут повлиять на воздействие кофеина на организм, например, прием лекарств или чувствительность к кофеину. Некоторые люди переходят на кофе без кофеина, но следует отметить, что даже кофе без кофеина все равно содержит кофеин - от двух до 15 миллиграммов в одной чашке объемом восемь унций.

Что будет, если выпить слишком много кофе

Чтобы определить, не переборщили ли вы с потреблением кофе, необходимо обратить внимание на некоторые физические симптомы. К ним относятся:

бессонница;

нервное возбуждение;

тревожность;

учащенное сердцебиение;

расстройство желудка;

тошнота;

головная боль.

Хотя не все могут испытывать эти симптомы после употребления слишком большого количества кофе, важно прислушаться к своему организму и отставить кружку, если вы начинаете ощущать обратное воздействие кофеина.

"Если вы начинаете чувствовать чрезмерную усталость и кофеин не помогает, то нужно остановиться", - сказала Джессика Сильвестр, представитель Академии питания и диетологии. "Если ваше сердце начинает биться невероятно быстро, вы должны остановиться. У каждого человека это происходит по-разному".

С возрастом реакция человека на кофеин также может меняться.

Как понять, что передозировка кофе

Если количество потребляемого кофеина превысит 1200 миллиграммов, то это может привести к более серьезным побочным эффектам, как судороги или даже смерть, но для такого эффекта среднестатистическому человеку нужно выпить более 20 чашек кофе за короткий промежуток времени.

Хотя это и редкость, передозировка кофеином также возможна.

Симптомы передозировки кофеином:

затрудненное дыхание;

галлюцинации;

спутанность сознания;

возбуждение;

головокружение;

повышение температуры;

неравномерное сердцебиение;

тошнота;

рвота;

мышечные подергивания;

учащенное сердцебиение.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с кишечником, если пить каждое утро кофе.

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