Проснуться и сразу же выпить чашку кофе - обычный утренний ритуал. Будь то источник энергии или способ пообщаться, люди часто рассматривают кофе как неотъемлемую часть своего распорядка дня.
Издание Independent выяснило, в какой момент употребление кофе приносит больше вреда, чем пользы.
Сколько кофе полезно пить в день
По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), средний здоровый взрослый человек может употреблять 400 миллиграммов кофеина в день, что составляет примерно четыре-пять восьмиунцевых чашек кофе (8 унций - примерно 230 грамм). Детям употреблять кофеин не рекомендовано.
Однако существует множество факторов, которые могут повлиять на воздействие кофеина на организм, например, прием лекарств или чувствительность к кофеину. Некоторые люди переходят на кофе без кофеина, но следует отметить, что даже кофе без кофеина все равно содержит кофеин - от двух до 15 миллиграммов в одной чашке объемом восемь унций.
Что будет, если выпить слишком много кофе
Чтобы определить, не переборщили ли вы с потреблением кофе, необходимо обратить внимание на некоторые физические симптомы. К ним относятся:
- бессонница;
- нервное возбуждение;
- тревожность;
- учащенное сердцебиение;
- расстройство желудка;
- тошнота;
- головная боль.
Хотя не все могут испытывать эти симптомы после употребления слишком большого количества кофе, важно прислушаться к своему организму и отставить кружку, если вы начинаете ощущать обратное воздействие кофеина.
"Если вы начинаете чувствовать чрезмерную усталость и кофеин не помогает, то нужно остановиться", - сказала Джессика Сильвестр, представитель Академии питания и диетологии. "Если ваше сердце начинает биться невероятно быстро, вы должны остановиться. У каждого человека это происходит по-разному".
С возрастом реакция человека на кофеин также может меняться.
Как понять, что передозировка кофе
Если количество потребляемого кофеина превысит 1200 миллиграммов, то это может привести к более серьезным побочным эффектам, как судороги или даже смерть, но для такого эффекта среднестатистическому человеку нужно выпить более 20 чашек кофе за короткий промежуток времени.
Хотя это и редкость, передозировка кофеином также возможна.
Симптомы передозировки кофеином:
- затрудненное дыхание;
- галлюцинации;
- спутанность сознания;
- возбуждение;
- головокружение;
- повышение температуры;
- неравномерное сердцебиение;
- тошнота;
- рвота;
- мышечные подергивания;
- учащенное сердцебиение.
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