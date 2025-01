Алкоголь может подавлять иммунную систему, делая человека более восприимчивым к болезням.

Регулярное употребление алкоголя со временем может сказаться на состоянии сердца, печени, поджелудочной железы, также спиртное повышает риск хронических заболеваний и влияет на психическое здоровье. Что же происходит с телом, когда человек перестает пить, рассказали зарегистрированные диетологи на страницах Eat This Not That. Они назвали 9 преимуществ для здоровья при отказе от алкоголя.

1. Здоровье сердца улучшается

Отказ от алкоголя может способствовать снижению артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2016 года показало, что у тех, кто избегает алкоголя или значительно уменьшает его потребление, улучшается работа сердца.

Зарегистрированный диетолог и автор вопросов питания Бриттани Любек объясняет, что регулярное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению, ишемической болезни сердца, инсульту и другим проблемам с сердцем. Поэтому вполне понятно, по ее словам, что если бросить пить, уменьшится риск сердечных заболеваний.

2. Печень скажет спасибо

Согласно исследованию, алкоголь может способствовать воспалению печени и жировой дистрофии этого органа. Поэтому отказ от алкоголя дает печени шанс восстановиться.

"Алкоголь метаболизируется в печени, и чрезмерное его употребление может привести к повреждению печени, включая ожирение печени, алкогольный гепатит и цирроз", - говорит диетолог Триста Бест, Р.Д.

3. Вы похудеете

В 1 грамме алкоголя - 7 калорий. Кроме того, это "пустые калории", которые не имеют никакой пищевой ценности. "В зависимости от того, сколько алкоголя вы пьете регулярно, отказ от него навсегда может способствовать потере веса", - сообщила Любек, добавив, что общее потребление калорий уменьшится, если перестать употреблять алкоголь.

Кроме того, по ее словам, многие люди испытывают сильную тягу к еде именно во время употребления алкоголя, поэтому, отказавшись от спиртных напитков, вы станете меньше есть.

4. Качество сна улучшится

Хотя алкоголь сначала может вызвать сонливость, исследования показывают, что он может нарушить цикл сна. Когда человек отказывается от алкоголя, режим его сна часто нормализуется, что имеет ряд преимуществ для здоровья.

"Лучший сон имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая улучшение когнитивных функций, регуляцию настроения и улучшение общего состояния", - объясняет Бест.

5. Укрепится иммунная система

Алкоголь может подавлять иммунную систему, делая человека более восприимчивым к болезням и инфекциям. Изъятие алкоголя из рациона может укрепить иммунную систему, способствовать устойчивости к болезням, ускорению выздоровления.

"Употребление алкоголя может увеличить риск развития пневмонии, сепсиса и даже рака. Поэтому отказ от выпивки может быть одним из способов поддержать и, возможно, улучшить свою иммунную систему", - пояснила Любек.

6. Психическое здоровье улучшится

Алкоголь и психическое здоровье тесно связаны. Вот почему отказ от спиртных напитков может привести к значительному улучшению психологического благополучия. Согласно исследованию 2022 года, отказ от алкоголя может помочь уменьшить тревожность и депрессию, улучшить настроение и улучшить когнитивные функции.

7. У вас будет больше энергии

Употребление алкоголя негативно влияет на сон и, как следствие, на настроение и уровень энергии. Согласно исследованию, чрезмерное потребление алкоголя значительно увеличивает дневную сонливость на следующий день. Почти 35% его участников сообщили, что испытывают замедление или потерю интереса к бодрствованию после того, как выпили накануне вечером, тогда как менее 5% участников сообщили о таких же ощущениях в обычный день.

8. Пищеварение может улучшиться

Наверное, вы иногда чувствуете вздутие или дискомфорт в животе после того, как соединили пищу с бокалом вина или пива. Даже в относительно малых дозах алкоголь может негативно влиять на пищеварение, изменяя секрецию желудочной кислоты и препятствуя способности пищеварительных ферментов функционировать и расщеплять пищу. Когда эти функции нарушаются, ваше пищеварение страдает.

9. Улучшится состояние кожи

Алкоголь - мочегонное средство. Чрезмерное выведение жидкости из организма со временем может повлиять на здоровье кожи. Исследователи обнаружили тесную связь между употреблением алкоголя и такими кожными заболеваниями, как псориаз, экзема, паутинные вены, акне после подросткового возраста.

Ранее УНИАН рассказывал, какой алкоголь содержит меньше всего калорий. По словам диетолога Джессики Уилсон, один стакан алкоголя вряд ли разрушит ваше здоровье. Однако если вы пьете чаще, несколько раз в неделю или каждую ночь, то тип алкоголя становится более значимым из-за содержания калорий и сахара.

