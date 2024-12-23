Диетолог советует сочетать алкоголь с низкокалорийными добавками, например, газировками с нулевой калорийностью.

Наступил праздничный сезон – время встреч с друзьями, вечеринок и корпоративов. Конечно же, на таких встречах обязательно присутствует алкоголь, поэтому людям, которые следят за своим весом, важно знать, как не переборщить с калориями в алкоголе и каким напиткам лучше отдавать предпочтение, чтобы избежать лишних килограммов.

Как рассказала USA TODAY Джессика Уилсон, зарегистрированный диетолог, основатель The Helpful Dietitian, важно сосредоточиться на том, что вы пьете и в каких количествах.

"Один стакан алкоголя в канун Рождества вряд ли разрушит ваши цели по сохранению здоровья. Однако если вы пьете чаще, несколько раз в неделю или каждую ночь, то тип алкоголя становится более значимым из-за содержания калорий и сахара", - подчеркивает она.

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Если вы ищете менее калорийный алкогольный напиток, Уилсон рекомендует искать низкокалорийное пиво или вино (в зависимости от марки, обычное пиво и вино могут содержать от 150 до 200 калорий). В зависимости от марки и крепости, большинство видов крепких спиртных напитков содержат чуть меньше 100 калорий в одном шоте (40-60 мл), согласно базе данных продуктов питания Министерства сельского хозяйства США.

"Сочетание (крепкого алкоголя) с низкокалорийными добавками, такими как содовая вода с лаймом, соки с низким содержанием сахара или газировка с нулевой калорийностью, поможет снизить потребление калорий и при этом наслаждаться праздничными напитками. Так что, если вы хотите ограничить потребление калорий, лучше выпить водки с содовой", - добавляет она.

Какой алкоголь является самым полезным для здоровья?

Понятие "самый полезный" зависит от потребностей конкретного человека. Хотя некоторые исследования показали определенную взаимосвязь между употреблением умеренного количества вина и снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты в области здравоохранения не стали бы называть тот или иной вид алкоголя однозначно полезным.

Ранее американские врачи рассказали о "синдроме праздничного сердца" - когда у здоровых людей после чрезмерного или длительного употребления алкоголя, особенно в праздничные дни, нарушается сердечный ритм.

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