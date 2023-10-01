Ряд фамилий в Украине имеют польские корни, поделился языковед.

Слово мазур, которое есть в украинском языке, имеет польские корни, и Мазуры, Мазарчуки, Мазуренки должны знать, что их фамилии так или иначе связаны с Польшей.

Мазуры - это большая этническая группа поляков, которая живет на северо-востоке Польши и говорит на одном из диалектов польского языка, поделился Александр Авраменко - известный учитель украинского языка и автор учебников, во время экспресс-урока в эфире "Сніданку з 1+1".

"Сегодня мы выясним, кто такой или кто такая мазур. Вы скажете - ведущая Телевизионной службы новостей Алла Мазур. Да, это так, но есть и общее название, от которого эта фамилия происходит..." ,- отметил учитель.

Видео дня

Эксперт отметил, что мазур или мазурка - это название польского национального танца.

Интересные новости Украины о языке - сейчас это стоит знать

Ранее Александр Авраменко рассказал, что в украинском языке во время знакомства можно использовать как слово "представитися", так и "відрекомендовуватися".

По словам эксперта, "представлятися" - это называть себя во время знакомства. А вот слово "відрекомендовуватися" имеет чуть более широкое значение - это во время знакомства называть свое имя и рассказывать о том, чем вы занимаетесь.

Вас также могут заинтересовать новости: