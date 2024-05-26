Кофе может препятствовать усвоению железа, которым богаты орехи кешью.

Чашку кофе и горсть орехов, например, кешью многие считают идеальным перекусом. Ведь и то, и другое может зарядить энергией - одно благодаря кофеину, а другое - благодаря содержанию меди и полезных жиров. Однако, как ишет Healthdigest, несмотря на то, что кофе и кешью имеют свои преимущества для здоровья, одновременное употребление этих двух продуктов может препятствовать усвоению одного из самых богатых питательных веществ кешью.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), орехи кешью содержат большую дозу железа - 6,68 миллиграммов на 100-граммовую порцию. Железо играет важную роль в кровеносной системе, обеспечивая мышцы и все остальное тело необходимым кислородом. Но в зависимости от времени употребления кофе может препятствовать усвоению железа, сообщает Научно-консультативный комитет по питанию Великобритании (SACN).

Как свидетельствует клиническое исследование, опубликованное в начале 1983 года в журнале American Journal of Clinical Nutrition, участники со здоровым уровнем железа испытывали 39-процентное снижение усвоения железа, когда выпивали чашку кофе вместе с едой (гамбургером). Однако этого не происходило, если участники пили кофе за 60 минут до еды, так что смена времени употребления кофе может обойти этот негативный эффект. Тем не менее, при употреблении кофе через час после еды также наблюдалось торможение всасывания железа.

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При этом результаты исследования также показали, что одновременное употребление чая с гамбургером снижало усвоение железа в еще большей степени - на 64 %.

Почему кофе мешает усвоению железа?

Хотя кофеин может частично объяснить эту взаимосвязь, поскольку он оказывает незначительное влияние на усвоение железа, содержание полифенолов в кофе также может привести к такому эффекту. Исследования показывают, что полифенолы связываются с железом в клетках кишечника, не позволяя питательному веществу попасть в кровь. Вместо этого оно выводится из организма в виде отходов.

Отмечается, что такие выводы имеют особое значение для людей, которые могут быть подвержены дефициту железа. Так, дети, женщины репродуктивного возраста и некоторые пожилые люди могут быть подвержены повышенному риску развития железодефицитной анемии. Одной из защитных мер может стать отказ от одновременного употребления кофе и кешью, а также употребление в пищу продуктов, содержащих железо, наряду с продуктами, способствующими его усвоению.

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