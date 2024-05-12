Это вкусная и приятная альтернатива чипсам или сухарикам.

Соленые закуски - популярное лакомство для многих, приятно хрустят и имеют пикантный вкус, перед которым трудно устоять. Однако традиционные соленые закуски, такие как картофельные чипсы и сухарики, могут способствовать увеличению веса из-за высокого содержания калорий, жиров и натрия. Однако, как пишет портал Shefinds, существует множество более здоровых вариантов соленых закусок, которыми можно наслаждаться, не волнуясь об увеличении веса.

1. Жареный нут

Его хрустящая текстура и пикантный вкус делают их приятной альтернативой высококалорийным закускам.

"Жареный нут богат клетчаткой и белком и содержит мало калорий", - объясняет Джесси Федер,диетолог из My Crohns and Colitis Team. "Большое количество клетчатки и белка поможет вам оставаться сытыми в течение дня и предотвратить переедание. Это может помочь предотвратить увеличение веса с течением времени".

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2. Эдамаме

Эдамаме имеет низкую калорийность и содержит полезные жиры, что делает его питательным перекусом, который не помешает вашим усилиям по снижению веса. Натуральное содержание натрия также обеспечивает приятный соленый вкус без лишних калорий или вредных добавок, которые можно найти во многих других соленых закусках.

"Эти бобы содержат большое количество белка, а также клетчатки", говорит Хелен Белл, диетолог из UK Care Guide. "Это эффективно помогает контролировать вес, поскольку способствует чувству сытости и снижает склонность к перееданию".

3. Воздушный попкорн

Воздушный попкорн без добавления сливочного или растительного масла представляет собой вариант закуски с низким содержанием жира, что делает его подходящим для тех, кто хочет сократить потребление жиров.

"Эта закуска — отличный способ перекусить соленым, не нарушая диету", — говорит Белл. "Это цельное зерно, а это значит, что оно богато клетчаткой. Клетчатка способствует пищеварению и помогает вам чувствовать себя сытым, устраняя искушение переедать".

4. Соленые орехи

Орехи богаты полезными жирами, белками и клетчаткой, которые способствуют усилению чувства сытости. Но важно контролировать порции орехов, потому что они могут быть калорийными.

5. Овощные чипсы

По сравнению с традиционными картофельными чипсами, овощные чипсы часто содержат меньше калорий, что делает их более легким перекусом, который может помочь снизить общее потребление калорий при попытке похудеть. Овощные чипсы обычно изготавливаются из настоящих овощей, таких как морковь, свекла или капуста, а это означает, что они сохраняют некоторые витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в цельных овощах. Это делает их более питательными по сравнению с обычными чипсами.

6. Чипсы из сладкого картофеля

Чипсы из сладкого картофеля — это отличный вариант соленой закуски, и их можно приправить травами, специями или морской солью для придания вкуса без добавления чрезмерных калорий или вредных для здоровья ингредиентов. Сладкий картофель является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для создания чувства сытости и улучшения пищеварения.

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