Часто туристы возвращаются из отпуска с болью в шее. Эксперт рассказала, как этого избежать.

Боль в шее часто сопровождает туристов. Этот неприятный недуг может испортить весь отпуск. Остеопат Трейси Ханниган рассказала изданию InsureandGo, как облегчить перелет или дальние поездки, где придется спать.

По ее словам, неудобный сон в самолете, шезлонге или на кровати отеля может повлиять на ваш отпуск с самого его начала.

Эксперт говорит, что современные условия труда способствуют более распространенным уровням боли в шее среди населения.

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"Боли в шее и спине распространены и, что тревожно, растут. Долгие часы за столом и отсутствие физических упражнений являются распространенными виновниками. За последние пять лет люди все больше работают из дома, где обстановка не идеальна, например, за кухонным столом или даже на диване!" - поясняет остеопат.

Эксперт советует взять в поездку простой теннисный мяч. В случае боли или скованности он может помочь оказать успокаивающее давление на точки, до которых вы иначе не смогли бы дотянуться.

"Отличный совет — найти полотенце для рук, положить мяч в середину и скатать его как сосиску. Когда вы затем оказываете давление с помощью мяча, его легче расположить, и он не будет скользить", - советует эксперт.

Также остеопат рекомендует приобрести регулируемую подушку для шеи.

По словам эксперта, худшая поза для сна, когда ваша голова просто качается или прижата к плечу.

Специальная изогнутая подушка поддержит голову как гамак, не давая ей покачиваться и предотвращая боль.

Также эксперт советует избегать сна на животе, например, в отеле или на пляже. Такая поза оказывает сильное давление на поясницу.

"Лучшие способы предотвратить скованность или боли — это простые растяжки и большее количество движений, - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя спать на двух подушках.

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