В списке есть перец и морковь.

Сертифицированные диетологи Триста Бест Кортни Д'Анджело рассказали, какие овощи следует включить в свой рацион, если вы хотите избавиться от лишних килограммов в области живота, пишет eatthis.com.

"Овощи - это богатые питательными веществами, антиоксидантами и универсальные продукты, которые могут улучшить пищеварение, регулировать уровень сахара в крови, снижать риск заболеваний и способствовать здоровому снижению веса. Помимо этих общих преимуществ, некоторые овощи также содержат определенные питательные вещества, которые могут помочь в уменьшении жира на животе", - говорится в публикации.

Что больше всего сжигает жир на животе - список овощей

Среди таких овощей эксперты назвали:

Видео дня

Брокколи. По словам диетолога Бест, этот овощ богат антиоксидантами, которые помогают снизить воспаление в организме. Она отметила, что, уменьшая воспаление, организм лучше сбрасывает вес и эффективно работает во всех других областях. Также исследование, опубликованное в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показало, что регулярное употребление темно-зеленых овощей (включая брокколи) помогло снизить висцеральный жир у молодых людей с избыточным весом.

Морковь. Исследование Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics включило морковь в свой вывод о полезных овощах для сжигания жира на животе, добавив, что морковь и брокколи были наиболее распространенными овощами, потребляемыми участниками.

Салат. Еще одно исследование показало, что увеличение потребления овощей, богатых каротиноидами (включая салат), может уменьшить висцеральный жир.

Оранжевый и желтый болгарский перец. Другое исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, пришло к выводу, что в сочетании с низкокалорийной диетой добавление лютеина (содержится в таком перце) оказало несколько положительных эффектов на участников. У тех, кто принимал лютеин, наблюдалось уменьшение окружности талии, висцерального жира, веса тела и жира в организме, а также снижение уровня холестерина ЛПНП.

Свекла. Богата клетчаткой, которая помогает предотвратить вздутие живота, снижает аппетит и усиливает чувство сытости. Клетчатка также может помочь улучшить здоровье микробиома кишечника, что имеет решающее значение для поддержания или снижения веса.

Кале. Этот листовой зеленый овощ полон питательных веществ. Содержит витамины A, K, C и B6, а также марганец, медь, калий, клетчатку и белок.

Шпинат. По словам диетологов, добавление большего количества шпината в рацион может помочь вам сбросить жир на животе.

Красный болгарский перец. Этот универсальный овощ также полон питательных веществ, которые могут помочь в достижении ваших целей по снижению веса в области живота. Как отметила диетолог Бест, эти перцы низкокалорийны, а также помогают создать чувство сытости после еды.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему нарастает жир на животе.

Вас также могут заинтересовать новости: