В начале года миллионы людей по всему миру ставят себе задачи на следующие месяцы. У некоторых это похудение. Однако, если ваша цель похудеть в области живота, важно знать, что быстрого решения этой проблемы не существует. Здоровая и устойчивая потеря жира на животе требует комплексного подхода, учитывающего такие факторы, как физические упражнения, стресс, употребление алкоголя и общий образ жизни, заявляет зарегистрированный диетолог и специалист по питанию Сара Гароне в материале для Eat This, Not That.

Есть некоторые виды продуктов, которые лучше избегать или хотя бы ограничивать, чтобы достичь цели в похудении.

Продукты, способствующие образованию жира на животе, часто содержат большое количество сахаров и трансжиров, например, фастфуд, выпечка или конфеты.

"Одно из исследований, опубликованное в журнале Obesity Reviews, показало, что люди, чрезмерно потребляющие калории и гиперлакомства (продукты с высокой степенью обработки и интенсивным вкусом), чаще имеют лишний жир на животе", - подчеркивает дипломированный диетолог Ноа Кесада. Поэтому выделяют минимум 9 видов таких продуктов.

Переработанное мясо

Исследования все чаще показывают, что обработанное мясо (пепперони, другие виды колбасы, мясные деликатесы и бекон) имеет ряд серьезных недостатков для здоровья.

Оно не только повышает риск развития колоректального рака, но и может увеличить количество сантиметров на вашей талии. Исследования показали, что диета с низким содержанием обработанного мяса и других обработанных продуктов (и высоким содержанием фруктов и молочных продуктов) помогает предотвратить накопление жира на животе.

Белый хлеб

Белый хлеб не содержит столько клетчатки и питательных веществ, сколько его цельнозерновые аналоги, но на этом недостатки "рафинированных зерен" не заканчиваются. Крупное исследование, в котором приняли участие более 2 800 взрослых людей, показало, что более высокое потребление рафинированных зерен, как в белом хлебе, связано с увеличением количества висцерального жира (в районе живота).

При любой возможности лучше отдать предпочтение именно цельнозерновому хлебу, из-за большого количества клетчатки и зерен.

Конфеты

Чтобы свести к минимуму количество жира на животе, диетологи советуют держаться подальше от конфет. В них много простых углеводов, не дающих сытости, поэтому с ними слишком легко переборщить.

"Углеводы - это прежде всего источник энергии, но если их не расходовать, они будут откладываться в виде жира, возможно, в области живота", - объясняет диетолог Лорен Манакер.

Батончики для замены питания

Такие батончики в основном называют "здоровыми", но если рассматривать их в качестве замены для другой пищи, то это может стать серьезной ошибке. Они часто подвергаются сильной обработке и содержат много калорий, жиров, натрия, сахара и рафинированных углеводов, из-за чего вы можете чувствовать себя еще более голодным, чем раньше.

Мороженое

Хотя мы, возможно, не хотим этого признавать, регулярное употребление мороженого может привести к нежелательному набору веса в области живота, ведь в этом молочном десерте тоже содержится много сахара.

Исследования продолжают показывать, что повышенное потребление сахара может привести к увеличению жира на животе, что делает мороженое потенциальным виновником. К счастью, в магазинах можно найти множество вариантов мороженого с пониженным содержанием сахара.

Сладкие хлопья на завтрак

Начать утро с миски сахарных хлопьев на завтрак, может быть, и вкусно, но тогда, по словам диетологов, не стоит удивляться образованию жира на животе.

Помимо повышенного содержания сахара, в таких крупах обычно отсутствуют белки и клетчатка, а значит, нет питательных веществ, которые помогают вам насытиться или почувствовать себя сытым. Это может привести к повышенному потреблению калорий в течение утра или увеличению количества перекусов.

Выпечка

Вкусная и удобная выпечка в упаковках, такая как кексы и пончики, обычно содержит большое количество трансжиров и сахаров.

Одно из исследований показало, что употребление булочек с высоким содержанием трансжиров увеличивает количество жира в организме и окружность тела у женщин в постменопаузе, которые уже имели лишний вес. Чтобы избежать употребления трансжиров, выбирайте домашнюю выпечку, когда у вас есть время.

Жареные продукты быстрого приготовления

По состоянию на 2010 год, большинство сетей быстрого питания использовали для жарки картофеля фри кукурузное масло. Оно содержит больше трансжиров, чем другие растительные масла.

Фастфуд считается "ультрапереработанной пищей", которая, как показали исследования, связана с увеличением количества висцерального жира. Кроме того, фастфуд может привести к повышенному риску развития абдоминального ожирения.

