Этот метод неделями будет сохранять морковь хрустящей.

Морковь является неотъемлемой частью продуктового набора для каждой кухни, поскольку используется во многих блюдах. Однако нет ничего более неприятного, чем покупать свежие овощи и обнаруживать, что они заплесневели или стали мягкими.

Как пишет Ехргеѕѕ, это может быть связано с рядом причин, в том числе, с неправильным местом хранения. Аманда Роккио, тренер-диетолог и повар, поделилась, как правильно хранить морковь.

"Вы, видимо, неправильно хранили свою морковь, позвольте мне показать вам, что правильно делать. Независимо от того, предпочитаете ли вы покупать целую морковь или хотите взять пакет маленькой моркови, вы, вероятно, бросаете ее в ящик холодильника" - говорит повар.

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По ее словам, лучший способ сохранить морковь хрустящей и свежей - достать ее из упаковки и поставить в емкость воды. Это позволит хранить этот овощ свежим около четырех недель.

Храните морковь в контейнере или банке с крышкой, чтобы избежать воздействия влаги в холодильнике. Вода должна быть свежей - меняйте ее каждые 5-6 дней.

Важно очистить овощи перед помещением их в воду - это должно остановить окисление. Кроме того, это сэкономит ваше время во время приготовления пищи. Кулинар утверждает, что так можно хранить также сельдерей, картофель и листья салата.

В то же время при размещении в ящике холодильника регулярные колебания температуры от открывания ящика могут повлиять на продукты в нем.

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