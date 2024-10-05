Для некоторых личностей социальные ситуации могут быть стрессовыми, отметила эксперт.

Не все знают, как жить счастливо, и некоторые люди могут даже в позитивных или нейтральных словах найти признаки недовольства и гнева.

Негативно воспринять что-то нейтральное могут люди, которые в детстве были травмированы родителями, говорится в статье психотерапевта Кейти Гиллис на Psychology Today. По ее словам, особенно такая проблема присуща тем, кто рос в нарциссической семье или такой, где их чувства отвергали, игнорировали или обесценивали:

"Когда дети выражают свои чувства или рассказывают о случаях насилия или травмы и сталкиваются с игнорированием, насмешками или преуменьшением, они начинают интернализовать эти сообщения".

Эксперт отметила, что со временем такие дети могут прийти к убеждению, что их чувства недействительны, их восприятие ошибочно и, что наиболее разрушительно, - что они сами виноваты в негативном опыте, который переживают.

Гиллис добавила, что это может стать причиной хронических самоупреков, неуверенности в себе, низкой самооценке и трудностям в общении. "Жестокие и нарциссические родители часто игнорируют чувства и переживания своих детей, что приводит к негативному влиянию на их самооценку. Одним из распространенных проявлений этой травмы является непреодолимая тревога, ощущение того, что другие на них злятся", - подчеркнула автор.

По ее словам, в детские годы беспокойство о том, что родители, возможно, расстроены из-за вас было важным инструментом, поскольку позволяло предвидеть проявление гнева родных и избегать его, и это был важный навык, однако во взрослой жизни он больше не служит вам, а становится причиной ненужной сверхбдительности и беспокойства.

"Люди, выросшие в инвалидизирующей среде, часто испытывают повышенную тревожность по поводу межличностных отношений. Они могут жить в постоянном состоянии беспокойства, опасаясь, что их действия вызовут гнев или разочарование у других. Эта тревожность может проявляться в наличии хронической потребности в утешении, что приводит к такому поведению, как излишние извинения или переосмысление своих взаимодействий", - объяснила психотерапевт.

Эксперт подчеркнула, что для людей, переживших детскую травму, социальные ситуации могут быть стрессовыми. "Многие из нас интерпретируют нейтральные или даже позитивные выражения как признаки гнева или недовольства. Эта гиперчувствительность часто приводит к самоисполняющемуся пророчеству", - говорится в материале.

Автор объяснила, что травмированные люди могут отстраняться или обороняться, когда якобы видят признаки расстроенности со стороны другого человека из-за своих действия, а из-за этого может возникнуть конфликт.

"Эффекты этой тревоги могут быть особенно разрушительными для личных отношений. Друзья и романтические партнеры могут чувствовать себя сбитыми с толку постоянной потребностью в подбадривании или тенденцией неверного истолковывания их эмоций", - утверждает Гиллис.

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Ранее эксперт объяснила, что человек не обязан делать. Лицензированный клинический социальный работник и тренер по тревожности Кэрри Ховард говорила, что мы не можем контролировать то, что чувствуют другие люди.

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