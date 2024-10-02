Счастье других людей не является нашей ответственностью, подчеркнула психотерапевт.

Люди, которые интересуются, как правильно жить в этом мире, могут быть чрезмерно ответственными. Есть некоторые сферы, часть которых не является ответственностью конкретного человека.

В частности, мы не можем отвечать за чужие эмоции, пишет Huffpost, ссылаясь на слова лицензированного клинического социального работника и тренера по тревожности Кэрри Ховард. "Каждый человек несет ответственность за свои собственные эмоциональные реакции, и важно помнить, что мы не можем контролировать или диктовать, что чувствуют другие", - сказала эксперт.

Собеседница подчеркнула, что наши действия или наше поведение могут повлиять на то, как кто-то себя чувствует, но эмоциональный ответ человека - это его ответственность.

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По словам лицензированного семейного психотерапевта Эммали Бирли, речь не идет о том, что должно быть все равно, как мы относимся к людям:

"Счастье других людей - это не ваша ответственность. Печаль других людей - это не ваша ответственность. Просто не попадайтесь в ловушку, жертвуя собой, чтобы кто-то почувствовал себя лучше, или чувствуя себя ответственным за чей-то дискомфорт".

Ховард добавила, что также мы не можем контролировать решения, которые принимают другие люди. Кроме того, тренера по тревожности утверждает, что в сферу вашей ответственности не входит то, какими будут результаты наших усилий. "Часто на то, каким может быть результат, влияют многие факторы, некоторые из которых находятся вне нашего контроля", - объяснила эксперт.

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