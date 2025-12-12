Специалисты предупредили, что ни одно количество вина не может считаться действительно полезным для здоровья.

Хотя исследования показывают, что даже один бокал вина в день может повлиять на продолжительность жизни, другие, более давние открытия указывают на некоторые преимущества употребления вина. Об этом пишет Prevention.

"Ранние теории приписывали регулярному употреблению красного вина защитный эффект [для здоровья сердца]", - отметила зарегистрированный диетолог и аспирант по нутрициологии Сапна Перувемба.

Однако возникает вопрос - какое вино лучше для здоровья - красное или белое?

Видео дня

Красное вино или белое вино: что полезнее?

Возможные преимущества для здоровья, которые можно получить от красного и белого вина, отличаются в зависимости от способа их изготовления.

"Во время брожения красного вина кожура, семена и стебли винограда остаются на месте, и именно там сосредоточено большинство антиоксидантов. В белом вине кожура и семена удаляются перед брожением, поэтому вы теряете много этих защитных растительных соединений", - объяснила Перувемба.

Отмечается, что к этим защитным соединениям относятся антиоксиданты, такие как ресвератрол, катехин, эпикатехин, кверцетин, танины и антоцианы, которые, как считается, способствуют уменьшению воспалений, укреплению иммунной системы и здоровому старению. Однако по концентрации побеждает красное вино.

"Содержание ресвератрола в белых винах примерно в 10 раз ниже, чем в красных", - добавила диетолог Джейми Бахам.

Однако даже такая большая концентрация является незначительной по сравнению с количеством антиоксидантов, которое вы получите, употребляя ягоды или виноград в их первоначальном виде.

"Чтобы употребить количество ресвератрола в вине, необходимое для достижения терапевтического эффекта, вам придется употребить гораздо больше, чем стандартную порцию вина", - отметила Бахам и добавила, что это имеет свои негативные последствия для здоровья.

Действительно ли вино полезно для здоровья?

Несмотря на наличие антиоксидантов, эксперты говорят, что считать вино полезным для здоровья было бы преувеличением.

"Ни одно количество вина не может считаться действительно полезным для здоровья. Если кто-то решает пить вино, то это должно быть потому, что ему это нравится, а не ради здоровья", - подчеркнула Перувемба.

Бахам согласилась и добавила:

"Некоторые считают, что вино полезно для сердца и может улучшить здоровье. Но регулярные физические упражнения и увеличение потребления клетчатки также могут улучшить здоровье сердца без повышения риска рака, что может произойти при употреблении любого количества алкоголя".

Поэтому в таком случае нет разницы между красным и белым вином. В частности, недавнее исследование в журнале Nutrients показало, что оба вида вина имеют одинаковое влияние на общий риск рака из-за наличия алкоголя, несмотря на то, что красное вино технически содержит больше "полезных" соединений.

"Наличие этих соединений не отменяет того факта, что алкоголь все еще классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как канцероген группы 1", - напомнила Перувемба.

Кому не стоит употреблять алкоголь

Эксперты считают, что несмотря на то, что многие могут пить алкоголь, некоторым стоит полностью воздерживаться от его употребления. К ним могут относиться люди, которые:

беременны, пытаются забеременеть или кормят грудью;

имеют заболевания печени;

имеют сердечные заболевания;

имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом;

принимают определенные лекарства, которые взаимодействуют с алкоголем;

имеют личную или семейную историю злоупотребления алкоголем;

имеют повышенный риск развития рака.

"Учитывая все вышесказанное, если вы собираетесь пить, будьте осторожны и пейте в умеренных количествах", - говорит Бахам.

Другие советы по здоровью

Ранее ученые рассказали, какой сыр самый полезный для сердца. По их словам, употребление именно швейцарского сыра может очень положительно повлиять на кровяное давление.

Также стало известно, как апельсиновый сок влияет на уровень сахара в крови. В частности исследования показали, что апельсиновый сок не всегда влияет на повышение сахара, а в некоторых случаях даже может немного его снижать.

Вас также могут заинтересовать новости: