Небольшая сезонная обрезка делает декабрист более густым и здоровым, а также улучшает его цветение. Узнайте, какие сегменты удалять и как формировать куст.

Декабрист, или как его еще называют рождественский кактус, радует яркими трубчатыми цветами и часто становится символом зимних праздников. Рос­т у него медленный, но правильный уход помогает растению цвести обильно десятилетиями - некоторые экземпляры живут более 100 лет. Как пишет Southern Living, одним из важных этапов ухода считается обрезка. Она омолаживает кактус, стимулирует рост новых сегментов и улучшает цветение в следующем сезоне.

Когда обрезают декабрист

Хотя строгая обрезка растению не обязательна, она помогает поддерживать здоровье и аккуратную форму. Со временем декабрист может вырастать до метра в ширину, поэтому удаление лишних сегментов улучшает циркуляцию воздуха и делает куст более густым. Лучшее время для обрезки - после окончания цветения, примерно в январе-феврале. Если пропустили - можно сделать это и весной. Главное правило: обрезать растение после цикла цветения, независимо от того, расцвел ли он к Рождеству или позже.

Как обрезать декабрист - советы

Сначала определитесь с целью: убрать увядшие цветы, проредить растение или заготовить черенки.

Видео дня

Увядшие цветы можно отщипывать пальцами. Это можно делать весь период цветения - так декабрист формирует новые бутоны активнее.

После цветения укоротите веточки на один-два сегмента. Делайте это у места соединения сегментов: аккуратно отщипывайте их пальцами или обрезайте чистыми секаторами. Так вы стимулируете рост боковых побегов.

Также удалите пожелтевшие или сухие части.

Через несколько дней после обрезки слегка опрысните декабрист.

Важно. Не обрезайте более трети растения, чтобы не вызвать стресс, и избегайте "древесных" участков - они практически не отрастают заново.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, если не цветет декабрист.

Вас также могут заинтересовать новости: