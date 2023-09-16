Языковед также привел значение других фразеологизмов

Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал о правильном украинском варианте устойчивого выражения "бросаться в глаза".

В своем очередном языковом уроке он затронул тему устойчивых словосочетаний-фразеологизмов и привел значение некоторых из них. Так " прятать голову в песок" означает убегать от опасности, а "ловить ворон" означает быть невнимательным или же ничего не делать.

А вот о яркой вещи, которая сразу привлекает внимание, сказать "бросаться в глаза" - нельзя.

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"Говорить "Ее яркая юбка сразу бросилась мне в глаза – это неправильно. Бросается в глаза только злойй котенок, и может между прочим их выцарапать", - пошутил языковед.

Он отметил, что правильным вариантом здесь будет выражение "впадати в око" или "впадати у вічі".

Другие языковые советы от Авраменко

Ранее Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском - занять место.

Также он рассказал, как правильно называть жителей города Днепр - днепряне или днепровцы.

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