Первую часть некоторых числительных при склонении не стоит трогать, отметил языковед.

Склонение числительных в украинском языке - одна из самых сложных тем в школьной программе, и чтобы не допустить ошибку, можно пользоваться простым лайфхаком.

Лайфхак можно применять к числительным "п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят", поделился заслуженный работник образования Украины, языковед-доцент Александр Авраменко в своей книге "100 експрес-уроків української". Эксперт отметил, что такие числительные состоят из двух частей, в частности, "п'ять" и "десять", если речь идет о слове "п'ятдесят":

"Запомните, когда вы меняете эти числительные, то первую часть вообще не трогайте, - она будто окаменела. Нет (скольких) "п'ятдесяти", а не "п'ятидесяти", как в русском языке".

Языковед отметил, что по аналогии правильно склонять и остальные числительные:

"Шістдесяти", а не "шестидесяти";

"Сімдесяти" (неправильно - "семидесяти").

Такая же ситуация с числительным "вісімдесят" - при склонении правильно писать и говорить "вісімдесяти", а не "восьмидесяти".

Интересные новости о языке - что уже сообщалось

Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно - "гадати" или "ворожити". Доцент подчеркнул, что у слова "гадати" в украинском языке есть синоним - глагол "вважати". Эксперт сказал, что слово "ворожити" используют для обозначения мистических действий, направленных на то, чтобы якобы предсказать будущее.

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