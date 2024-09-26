В западных регионах Украины ровером называют велосипед.

Как и в любом живом языке, в украинском есть немало диалектных слов, которые используются только на определенной территории. Ярким примером является слово "ровер", которым жители западных регионов Украины часто называют велосипед.

Как пояснил языковед Александр Авраменко, "ровер" не является собственно украинским словом, оно было заимствовано из английского. Изначально "Rover" - это название британской компании, которая с конца XIX века производила велосипеды. Произошел типичный пример переноса названия торговой марки на обозначение ее продукции.

"Можно ли употреблять диалектные слова? Да, можно! Диалектизмы - это живые языковые элементы. Они - не языковой мусор, какими, например, являются суржиковые слова. Правда, диалектизмы можно употреблять только в быту, в устной беседе. А в официальном общении их надо избегать", - говорит Авраменко.

Видео дня

Другие языковые советы от Авраменко

Как писал УНИАН, Авраменко объяснил, почему нельзя "отримати" или "одержати" образование. Эти слова относятся только для материальных объектов, говорит языковед.

Также мы рассказывали, что означает украинский фразеологизм "скривиться, как среда на пятницу".

Вас также могут заинтересовать новости: