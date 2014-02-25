В России назвали самые популярные причины ДТП с участием женщин

Чаще всего женщины попадают в ДТП из-за попытки накраситься за рулем, выяснили в ГАИ. Также причиной ДТП является управление авто в тесной одежде или неудобной обуви. Об этом сообщают РИА Новости.

УГИБДД Ставрополья в преддверии 8 марта сообщило, что чаще всего женщины-водители попадают в аварии из-за попыток накраситься за рулем.

"Красятся за рулем, закрывают заднее стекло и переднюю панель автомобиля различными предметами, управляют авто в тесной одежде или неудобной обуви", — перечисляет управление основные причины ДТП.

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Также, по наблюдениям ГАИ, водительницы нередко "забывают включать указатели поворотов, при движении автомобиля задним ходом смотрят вперед, а не назад, отвлекаются от управления авто, реагируя на тех, кто сигналит".

В то же время управление просит не считать всех женщин неумелыми водителями: "Поведение на дороге зависит в большей степени не от половой принадлежности, а от характера, темперамента и, конечно, опыта вождения".

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Более того, женщины, как указано в пресс-релизе, "больше предрасположены к соблюдению ПДД". Так, в 2013 году на Ставрополье было зарегистрировано почти 2,4 тысячи ДТП по вине водителей-мужчин и всего лишь 276 по вине водителей-женщин.

"Для подавляющего большинства женщин автомобиль — это средство передвижения, а не средство получения адреналина. По статистике, женщин, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, меньше в разы", — отмечается в сообщении.