В здание Полтавской ОГА пытался пройти обнаженный мужчина

16:50, 12 июля 2012
Курьёзы
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Из одежды на мужчине, который пытался пройти в здание облгосадминистрации, была только шляпа.

В здание Полтавской облгосадминистрации пытался пройти обнаженный мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

Инцидент произошел вчера днем. Обнаженный мужчина, прикрыв шляпой интимное место, зашел в помещение облгосадминистрации и, увидев охранника-милиционера, сразу же побежал к выходу и скрылся. Задержать его милиционер не успел.

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