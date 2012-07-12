В здание Полтавской ОГА пытался пройти обнаженный мужчина
16:50, 12 июля 2012Курьёзы
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Из одежды на мужчине, который пытался пройти в здание облгосадминистрации, была только шляпа.
В здание Полтавской облгосадминистрации пытался пройти обнаженный мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.
Инцидент произошел вчера днем. Обнаженный мужчина, прикрыв шляпой интимное место, зашел в помещение облгосадминистрации и, увидев охранника-милиционера, сразу же побежал к выходу и скрылся. Задержать его милиционер не успел.
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