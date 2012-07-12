В здание Полтавской ОГА пытался пройти обнаженный мужчина

В здание Полтавской облгосадминистрации пытался пройти обнаженный мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

Инцидент произошел вчера днем. Обнаженный мужчина, прикрыв шляпой интимное место, зашел в помещение облгосадминистрации и, увидев охранника-милиционера, сразу же побежал к выходу и скрылся. Задержать его милиционер не успел.