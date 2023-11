Согласно отчету ВОЗ, никакое количество алкоголя не является безопасным для вашего здоровья.

Красное вино давно считается полезным для сердца и долголетия, а также основным компонентом средиземноморской диеты, считающейся одной из лучших. Однако недавние исследования начали подвергать сомнению, приносит ли употребление вина или алкоголя какую-либо значительную пользу для здоровья, и что риски, связанные с употреблением алкоголя - даже в низких или умеренных количествах - могут не стоить того, пишет Eat This, Not That.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, никакое количество алкоголя не является безопасным для вашего здоровья. ВОЗ утверждает, что алкоголь связан с более чем 200 заболеваниями, травмами и другими состояниями здоровья.

Преимущества отказа от вина:

потеря лишнего веса (вино можно считать "тройной угрозой" для вашего веса и талии, оно содержит от 115 до 125 калорий на 5 унций, повышает аппетит и истощает вашу силу воли);

(вино можно считать "тройной угрозой" для вашего веса и талии, оно содержит от 115 до 125 калорий на 5 унций, повышает аппетит и истощает вашу силу воли); снижение риска развития нескольких типов рака (алкоголь также является мощным канцерогеном группы 1);

(алкоголь также является мощным канцерогеном группы 1); улучшение здоровья печени (печень - это орган, который выполняет большую часть тяжелой работы по метаболизму алкоголя);

(печень - это орган, который выполняет большую часть тяжелой работы по метаболизму алкоголя); улучшение здоровья сердца (красное вино часто рекомендуют как напиток, полезный для сердца, который может снизить риск сердечных заболеваний; однако некоторые исследования показывают, что трезвенники также имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний);

(красное вино часто рекомендуют как напиток, полезный для сердца, который может снизить риск сердечных заболеваний; однако некоторые исследования показывают, что трезвенники также имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний); улучшение сна (большинство людей, отказавшихся от вина или любого алкоголя, расскажут, насколько лучше они спят после отказа от алкоголя);

(большинство людей, отказавшихся от вина или любого алкоголя, расскажут, насколько лучше они спят после отказа от алкоголя); экономия денег (отказ от вина - отличный способ бороться с инфляцией и улучшить прибыль).

Ранее УНИАН предлагал узнать, что происходит с вашим телом, когда вы пьете пиво каждый день.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: