"Дьявольский смех" британского премьера стал новым интернет-мемом (видео)
Пользователи сети превратили в мем премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая посмеялась над вопросом лидера британских лейбористов Джереми Корбина.
Об этом сообщает The Telegraph. Поведение Мэй в парламенте напомнило пользователям "злобный" смех злодеев в фильмах.
Вскоре в сети появился хэштег #Theresalaughs. Пользователи соцсетей начали представлять свои варианты смеха Мэй.
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«Похоже, что Тереза Мэй эволюционирует в свою окончательную форму», - написал один из пользователей.
Theresa May looks like she's evolving into her final form. pic.twitter.com/5hDZzF0VUG— Jamie Ross (@JamieRoss7) March 8, 2017
Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs#Budget2017pic.twitter.com/HJdIvR2hJo— Harry Davidson (@davidsonhrj) March 8, 2017
The PM seems to be enjoying #PMQspic.twitter.com/XbA2faqBWi— Tom Boadle (@TomBoadle) March 8, 2017
For those that couldn't hear it. #pmqs#theresalaughspic.twitter.com/bkcgmD9ZQC— Ashley Farrall (@faz432) March 8, 2017
#theresalaughspic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) March 8, 2017
Как сообщалось, ранее попугай, смеющийся адским смехом, стал звездой YouTube.