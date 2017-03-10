"Дьявольский смех" британского премьера стал новым интернет-мемом (видео)

08:28, 10 марта 2017
Курьёзы
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Пользователи сети превратили в мем премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая посмеялась над вопросом лидера британских лейбористов Джереми Корбина.

Тереза Мэй / REUTERS

Об этом сообщает The Telegraph. Поведение Мэй в парламенте напомнило пользователям "злобный" смех злодеев в фильмах. 

Вскоре в сети появился хэштег #Theresalaughs. Пользователи соцсетей начали представлять свои варианты смеха Мэй.

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«Похоже, что Тереза Мэй эволюционирует в свою окончательную форму», - написал один из пользователей.

Как сообщалось, ранее попугай, смеющийся адским смехом, стал звездой YouTube.

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Теги: #Британия#Мэй#смех