"Дьявольский смех" британского премьера стал новым интернет-мемом (видео)

Об этом сообщает The Telegraph. Поведение Мэй в парламенте напомнило пользователям "злобный" смех злодеев в фильмах.

Вскоре в сети появился хэштег #Theresalaughs. Пользователи соцсетей начали представлять свои варианты смеха Мэй.

«Похоже, что Тереза Мэй эволюционирует в свою окончательную форму», - написал один из пользователей.

Theresa May looks like she's evolving into her final form. pic.twitter.com/5hDZzF0VUG — Jamie Ross (@JamieRoss7) March 8, 2017

Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs#Budget2017pic.twitter.com/HJdIvR2hJo — Harry Davidson (@davidsonhrj) March 8, 2017

The PM seems to be enjoying #PMQspic.twitter.com/XbA2faqBWi — Tom Boadle (@TomBoadle) March 8, 2017

