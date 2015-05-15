Попугай, смеющийся адским смехом, стал звездой YouTube (видео)

В Интернете набирает популярность ролик, на котором запечатлен попугай, хохочущий смехом мультяшного злодея. За несколько дней забавное видео посмотрели более 37 тысяч раз, сообщают Вести со ссылкой на Mirror.

На опубликованных кадрах запечатлен маленький зеленый попугай, который входит в приоткрытую дверь и начинает мастерски подражать смеху своего хозяина. Впрочем, уже через секунду становится понятно, что птица может не только копировать смех конкретного человека, но и добавлять к нему собственные характерные нотки.

Многие пользователи YouTube написали, что это их "любимое видео с пернатыми", которое "можно смотреть бесконечно".