Кота встретил почетный военный караул

Об этом сообщает The Daily Mirror.

Кота Пальмерстона встретили возле дома шестеро гвардейцев-гренадеров в блестящих серых пиджаках и медвежьих шкурах.

Фото было выставлено в твиттере, где помощник главы МИД Саймон Макдональд поблагодарил приют для собак и кошек, с которого взяли Пальмерстона.

"В прошлом году он был на улицах, теперь он получает уважение, которого он заслуживает в министерстве иностранных дел", - сказал он.

Также Макдональд пожелал всем "счастливого Рождества".

Guard of Honour for @DiploMog ! Last year on the streets - thx to @BDCH now he gets the respect he deserves @foreignoffice#HappyChristmaspic.twitter.com/oVJq3fbpBh