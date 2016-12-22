Кота встретил почетный военный караул

17:57, 22 декабря 2016
Курьёзы
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Коту Пальмерстону с МИД Великобритании предоставили собственный военный караул.

Кота Пальмерстона встретили возле дома шестеро гвардейцев-гренадеров / www.mirror.co.uk

Об этом сообщает The Daily Mirror.

Кота Пальмерстона встретили возле дома шестеро гвардейцев-гренадеров в блестящих серых пиджаках и медвежьих шкурах.

Фото было выставлено в твиттере, где помощник главы МИД Саймон Макдональд поблагодарил приют для собак и кошек, с которого взяли Пальмерстона.

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"В прошлом году он был на улицах, теперь он получает уважение, которого он заслуживает в министерстве иностранных дел", - сказал он.

Также Макдональд пожелал всем "счастливого Рождества".

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