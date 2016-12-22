Кота встретил почетный военный караул
17:57, 22 декабря 2016Курьёзы
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Коту Пальмерстону с МИД Великобритании предоставили собственный военный караул.
Кота Пальмерстона встретили возле дома шестеро гвардейцев-гренадеров / www.mirror.co.uk
Об этом сообщает The Daily Mirror.
Кота Пальмерстона встретили возле дома шестеро гвардейцев-гренадеров в блестящих серых пиджаках и медвежьих шкурах.
Фото было выставлено в твиттере, где помощник главы МИД Саймон Макдональд поблагодарил приют для собак и кошек, с которого взяли Пальмерстона.
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"В прошлом году он был на улицах, теперь он получает уважение, которого он заслуживает в министерстве иностранных дел", - сказал он.
Также Макдональд пожелал всем "счастливого Рождества".
Guard of Honour for @DiploMog ! Last year on the streets - thx to @BDCH now he gets the respect he deserves @foreignoffice#HappyChristmaspic.twitter.com/oVJq3fbpBh— Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) December 22, 2016
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