Енот украл у американца телефон и снял свой побег в лес на видео

Как пишет BuzzFeed, Уильямс рассказал, что енот любит появляться в университетском городке. Вечером 11 октября его друзья увидели енота, и он подошел, чтобы сфотографировать его и покормить его желудями. Уильямс пытался записать животное на видео, когда оно решило отобрать у него телефон.

Читайте такжеСемья енотов поразила интернет-пользователей навыками командной работы (видео)

Уильямс поделился в своем "Твиттере" видеороликом, на котором енот, которого тот прозвал именем Стэнли, забирает у него телефон и убегает в лес.

По словам студента, существо в конце концов уронило телефон, и он смог найти его, просто на него позвонив.

I WAS TRYNNA VIDEO A RACCOON AND IT JUST PICKED UP MY PHONE AND TOOK OFF pic.twitter.com/sFWxdnkxbw