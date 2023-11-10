Специалисты подробно рассказали о пользе этих продуктов для вашего здоровья.

Эксперты назвали перечень из 14 суперпродуктов, которые исключительно богаты питательными веществами и полезны для здоровья.

Как пишет Forbes, любая пища, которая содержит витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку, способствующие снижению риска заболеваний или приносящие исключительную пользу для здоровья, может рассматриваться как суперпродукт.

14 суперпродуктов, которые помогут улучшить ваш рацион

Диетологи рассказали о 14 своих любимых суперпродуктах и о том, что говорят проведенные исследования об их пользе для здоровья:

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кресс-салат (уникальное сочетание питательных веществ и растительных соединений, содержит антиоксиданты и витамин К, может обладать противораковыми свойствами);

(уникальное сочетание питательных веществ и растительных соединений, содержит антиоксиданты и витамин К, может обладать противораковыми свойствами); льняное семя (содержит много клетчатки, отличный источник жирных кислот омега-3, богато полезными белками и полифенолами, соединениями, способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, а также снижению риска развития некоторых видов рака и хронических заболеваний);

(содержит много клетчатки, отличный источник жирных кислот омега-3, богато полезными белками и полифенолами, соединениями, способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, а также снижению риска развития некоторых видов рака и хронических заболеваний); яйца (универсальный источник питательных веществ, содержащий высококачественный белок, а также необходимые витамины и минералы для здорового образа жизни);

(универсальный источник питательных веществ, содержащий высококачественный белок, а также необходимые витамины и минералы для здорового образа жизни); овес (отличный источник клетчатки, полезен для сердца и для людей с преддиабетом или диабетом 2 типа, также может помочь снизить риск сердечных заболеваний и уровень холестерина в крови);

(отличный источник клетчатки, полезен для сердца и для людей с преддиабетом или диабетом 2 типа, также может помочь снизить риск сердечных заболеваний и уровень холестерина в крови); йогурт (отличный источник белка и кальция, а также один из лучших источников пробиотиков, которые улучшают пищеварение и иммунную функцию);

(отличный источник белка и кальция, а также один из лучших источников пробиотиков, которые улучшают пищеварение и иммунную функцию); кудрявая капуста или кейл (растительный источник кальция, богата витаминами C, E, K и B, а также диетическими каротиноидами, такими как лютеин и зеаксантин; поддерживает здоровье мозга, является хорошим источником фолиевой кислоты, альфа-токоферола и других фитонутриентов, которые связаны со здоровьем мозга и снижают уровень снижения когнитивных функций);

(растительный источник кальция, богата витаминами C, E, K и B, а также диетическими каротиноидами, такими как лютеин и зеаксантин; поддерживает здоровье мозга, является хорошим источником фолиевой кислоты, альфа-токоферола и других фитонутриентов, которые связаны со здоровьем мозга и снижают уровень снижения когнитивных функций); капуста (богата питательными веществами и антиоксидантами, способствует здоровью сердца и снижению риска развития некоторых видов рака, увеличивает количество полезных кишечных бактерий и уменьшает воспаления)

(богата питательными веществами и антиоксидантами, способствует здоровью сердца и снижению риска развития некоторых видов рака, увеличивает количество полезных кишечных бактерий и уменьшает воспаления) бобы (богаты растительным белком, антиоксидантами, клетчаткой, фолиевой кислотой, железом и магнием, помогает дольше оставаться сытым и контролировать уровень сахара в крови);

(богаты растительным белком, антиоксидантами, клетчаткой, фолиевой кислотой, железом и магнием, помогает дольше оставаться сытым и контролировать уровень сахара в крови); семена чиа (источник питательных веществ, наполненный полезными жирными кислотами омега-3, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, белками, витаминами и необходимыми минералами);

(источник питательных веществ, наполненный полезными жирными кислотами омега-3, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, белками, витаминами и необходимыми минералами); грецкие орехи (богаты антиоксидантами, могут улучшать когнитивные функции, являются отличным источником альфа-линоленовой кислоты, которая полезна для сердца);

(богаты антиоксидантами, могут улучшать когнитивные функции, являются отличным источником альфа-линоленовой кислоты, которая полезна для сердца); аляскинский соболь или черная треска (содержит больше полезные для сердца жирные кислоты омега-3);

(содержит больше полезные для сердца жирные кислоты омега-3); черника (содержит витамины С, К, марганец, клетчатку, фитонутриенты, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, защищает клетки мозга, повышает когнитивные способности и улучшает кровоток);

(содержит витамины С, К, марганец, клетчатку, фитонутриенты, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, защищает клетки мозга, повышает когнитивные способности и улучшает кровоток); лебеда (полноценный белок растительного происхождения, содержит все незаменимые аминокислоты, железо и магний, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварение);

(полноценный белок растительного происхождения, содержит все незаменимые аминокислоты, железо и магний, которые поддерживают здоровье сердца и пищеварение); морские овощи (водоросли, нори и вакаме - богатые питательными веществами и экологически чистые продукты, содержат жирные кислоты омега-3, кальций, железо, фолиевую кислоту, магний, йод).

Специалисты советуют улучшить свой рацион с помощью этих суперпродуктов, добавляя их в блюда, которые вы едите каждый день.

Ранее диетологи раскрыли суперпродукт, который поможет вам похудеть.

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