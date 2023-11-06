Нашему организму нужны углеводы для получения энергии. Поэтому, прежде чем отказаться от цельнозерновых продуктов, знайте, что не все углеводы одинаковы, пишет EatingWell.
Специалисты утверждают, что цельнозерновые продукты содержат углеводы и насыщены питательными веществами, такими как витамины группы B, фолиевая кислота, железо, цинк и магний. Они являются отличным источником клетчатки и антиоксидантов.
По утверждениям ученых, цельнозерновые продукты могут способствовать снижению веса:
"Клетчатка в цельнозерновых продуктах подобна "лежачему полицейскому" на дороге, она замедляет пищеварение, что, в свою очередь, способствует фактору сытости".
И, по их словам, лучший продукт из этого скопа для похудения - овес.
"Овес может помочь с потерей веса, влияя на гормоны аппетита и питая кишечные микробы. У них есть уникальный антиоксидант под названием бета-глюкан, который действует как пребиотик, питая полезные кишечные микробы, которые могут влиять на гормоны аппетита, GLP-1 и PYY. Эти гормоны замедляют опорожнение желудка", - отмечают эксперты.
По сравнению с другими видами цельнозерновых продуктов, такими как пшеница, рис и просо, овес превосходит конкурентов по пользе.
Как писал УНИАН, вопрос о "хороших и плохих углеводах" давно беспокоит людей, особенно тех, кто придерживается диеты. Новое исследование поставило точку в этом вопросе и определило, какие углеводы следует выбирать во время еды.