По утверждениям ученых, цельнозерновые продукты могут способствовать снижению веса.

Нашему организму нужны углеводы для получения энергии. Поэтому, прежде чем отказаться от цельнозерновых продуктов, знайте, что не все углеводы одинаковы, пишет EatingWell.

Специалисты утверждают, что цельнозерновые продукты содержат углеводы и насыщены питательными веществами, такими как витамины группы B, фолиевая кислота, железо, цинк и магний. Они являются отличным источником клетчатки и антиоксидантов.

По утверждениям ученых, цельнозерновые продукты могут способствовать снижению веса:

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"Клетчатка в цельнозерновых продуктах подобна "лежачему полицейскому" на дороге, она замедляет пищеварение, что, в свою очередь, способствует фактору сытости".

И, по их словам, лучший продукт из этого скопа для похудения - овес.

"Овес может помочь с потерей веса, влияя на гормоны аппетита и питая кишечные микробы. У них есть уникальный антиоксидант под названием бета-глюкан, который действует как пребиотик, питая полезные кишечные микробы, которые могут влиять на гормоны аппетита, GLP-1 и PYY. Эти гормоны замедляют опорожнение желудка", - отмечают эксперты.

По сравнению с другими видами цельнозерновых продуктов, такими как пшеница, рис и просо, овес превосходит конкурентов по пользе.

Как писал УНИАН, вопрос о "хороших и плохих углеводах" давно беспокоит людей, особенно тех, кто придерживается диеты. Новое исследование поставило точку в этом вопросе и определило, какие углеводы следует выбирать во время еды.

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