Музыка в стиле Death metal заинтересовала больших белых акул (видео)

Открытие было сделано ими в ходе подготовки передачи о жизни акул для телеканала Discovery. Съемочная группа собиралась запечатлеть на пленке большую белую акулу по прозвищу Joan of Shark. Ее имя представляет собой каламбур на основе имени Жанны Д'арк. Хищницу впервые заметили у берегов Австралии в 2014 году, ее длина составляет примерно 4,8 метра, а вес — 1,6 тонны, сообщает Lenta.ru по информации The Independent.

Кинематографисты опустили в воду динамик и включили музыку в стиле death metal. Однако вместо Жанны на звуки приплыли две другие акулы. Одна из них была около 3,6 метра в длину.

Акулы способны различать колебания окружающей среды в пределах от 100 до 2500 герц. Как предположили эксперты, низкочастотные вибрации метал-композиций напоминают им те, что издают трепыхающиеся рыбы — их потенциальные жертвы.

В 2011 году австралийский новостной ресурс ABC сообщил об открытии, сделанном местным экскурсоводом Мэттом Уоллером (Matt Waller). Уоллер обнаружил, что проигрывание композиций группы AC/DC, исполняющей хард-рок, делает больших белых акул менее агрессивными и более любопытными. Особой популярностью у рыб пользовались песни Back in Black и You Shook Me All Night Long.