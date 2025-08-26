В МИД назвали это попыткой России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями.

Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает ничтожным распоряжение правительства Российской Федерации от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя были включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что указанное решение является нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, закрепляющего принцип суверенитета государств и запрет на вмешательство в их внутренние дела, Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которая устанавливает, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины относится исключительно к ее компетенции, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждают продолжающуюся российскую агрессию.

Видео дня

В МИД подчеркнули, что Украина призывает партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против всех российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, в случае их задействования в коммерческой деятельности в морских портах Бердянска и Мариуполя, а также судов, которые будут заходить в порты на временно оккупированных территориях Украины.

Также министерство призвало Международную морскую организацию (ІМО) безотлагательно отреагировать.

"Призываем ІМО рекомендовать государствам-членам, в пределах их национальной юрисдикции и международных обязательств, принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим. Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права относительно закрытых портов на временно оккупированной территории Украины требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России, в частности тех, которые задействованы в функционировании российской военной машины, и введения против них жестких санкций", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Мариуполь и Бердянск - решение России

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты добавили в перечень портов, открытых для захода иностранных судов, украинские города Мариуполь и Бердянск. Распоряжение подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Это, как считают представители так называемой ДНР, позволит оккупантам активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области.

Основной номенклатурой груза Мариупольского порта является металл, уголь и зерно. Что касается Бердянского порта, то, по данным СМИ, только в прошлом году через него незаконно вывезли более 300 тысяч тонн награбленного зерна, а в планах оккупационных "властей" - увеличение грузооборота оккупированного Бердянского порта до 1,2 млн тонн в год до 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: