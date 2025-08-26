Поскольку континент готовится потратить сотни миллиардов долларов на перевооружение, многие учёные опасаются, что окружающая среда отходит на второй план.

Армии вторжения с тяжёлой бронетехникой будет очень трудно проникнуть в э болотистую местность на северо-востоке Германии, известную как Кишхофер-Мур. Такое мнение высказал специалист Ханс Юстен, пишет Financial Times.

По его словам, они сразу же застрянут.

Юстен считает, что такие болота, как Кишхофер-Мур, могут стать важнейшим рубежом на пути к двум самым серьёзным угрозам, стоящим перед Европой: российскому экспансионизму и антропогенному изменению климата.

Поскольку континент готовится потратить сотни миллиардов долларов на перевооружение, многие учёные опасаются, что окружающая среда отходит на второй план.

70-летний Юстен, которого коллеги прозвали "торфяным папой", утверждает, что спасение осушенных водно-болотных угодий - это экономически эффективный способ не допустить президента РФ Владимира Путина, одновременно спасая бесценный поглотитель углерода.

Отмечается, что вода играла важную роль в оборонительной стратегии на протяжении тысячелетий. Прусский генерал и военный стратег Карл фон Клаузевиц называл болота одной из "самых прочных линий обороны".

Германский вождь Арминий использовал тёмные, липкие торфяники Тевтобургского леса, чтобы нанести одно из величайших поражений римской армии. А в XVI и XVII веках Голландия использовала стратегическое затопление для отражения испанских и французских захватчиков. Совсем недавно, когда украинские вооружённые силы отчаянно пытались остановить наступление российской бронетехники на Киев в первые дни вторжения 2022 года, они разрушили дамбу советских времён примерно в 20 км к северу от столицы. Виктор Кевлюк, военный эксперт киевского Центра оборонных стратегий, сказал:

"Вместо того, чтобы напрямую наступать на Киев… противник был вынужден либо искать другие маршруты, либо откладывать. Это дало украинской стороне время укрепить оборону на правом берегу реки Ирпень, используя воду и болота в качестве противотанкового рва. Природа сделала своё дело".

С тех пор Украина неоднократно полагалась на реки, поймы и болотистую местность. Этот опыт был усвоен и в других странах Европы.

"Мы используем всё, что можем. Если на границе есть естественные преграды, такие как болота, топи или озера... то это нам на руку", - заявила премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Министерство обороны Германии считает, что пополнение запасов воды исключительно в военных целях может иметь как плюсы, так и минусы для НАТО и "не является приоритетом" для нынешнего правительства.

Польский биолог Михал Жмигорский заявил, что увидел "большой разрыв" между разговорами и действиями, когда в июле представлял Министерству обороны своей страны стратегию использования окружающей среды в качестве военного барьера.

"Они говорят, что очень заинтересованы, но мы не видели практических действий, которые свидетельствовали бы о корректировке оборонных планов страны", - сказал он.

Отмечается, что вместо этого Польша построила пятиметровый стальной забор в престижном Беловежском национальном парке, разделив уникальный лес и водно-болотные угодья на две части, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу через Беларусь.

Возможность нападения РФ на Европу

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия может напасть на одну или несколько стран НАТО в будущем. Тем не менее такой сценарий не будет похож на полномасштабное вторжение в Украину.

Он считает, что Москва не решится совершить открытое нападение на одну из стран-членов НАТО, включая Финляндию, так как россияне знают, что проиграют.

