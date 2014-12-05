В Сербии сосулька разбила каску министра энергетики во время интервью

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Радио Телевизија Србије.

Инцидент произошел во время инспекционной поездки Антича в общину Майданпек — он проверял, как идет работа по восстановлению электролиний. Чиновник как раз выступал перед журналистами, когда ему на голову упала сорвавшаяся сосулька. По счастью, Антич был в каске и отделался легкими ушибами.

Читайте такжеВ Одессе к ликвидации наледи и снега с крыш домов привлекли альпинистов Министр даже не прервал выступления, отметив, что испытывает огромное уважение к энергетикам, работающим в таких тяжелых условиях. Позже в своем микроблоге в Twitter министр написал: «У меня только небольшие гематомы, со мной все в порядке, а вот шлему не повезло».

Александр Антич — член социалистической партии. До 27 апреля он занимал пост министра транспорта в правительстве Ивицы Дачича. В новом кабинете министров, который по результатам парламентских выборов в марте 2014 года сформировал лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич, он получил портфель министра энергетики.