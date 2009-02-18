Крымским выпускникам тесты на украинском не по зубам

Верховная Рада автономии своим решением утвердила использование при проведении внешнего независимого оценивания (ВНО) в Крыму языков обучения согласно волеизъявлению выпускников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение в целях обеспечения организованного проведения ВНО учебных достижений выпускников крымских общеобразовательных заведений принято на сегодняшнем заседании ВР АРК. За проголосовали 83 депутата.

Кроме того, крымский парламент принял обращение в Кабинет министров Украины, в котором отмечено, что в 2008 году для участия в ВНО в Крыму зарегистрировались 23 тыс. 538 человек, из них 98% изъявили желание проходить тестирование на русском языке – языке обучения в общеобразовательных учебных заведениях.

«В Автономной Республике Крым функционируют общеобразовательные учебные заведения с русским, крымскотатарским, украинским языками обучения, в которых учащиеся изучают украинский язык как государственный, а также родные языки – русский, крымскотатарский, новогреческий, армянский и другие. Выполнение на украинском языке тестовых заданий по математике, физике, химии, истории Украины, биологии, географии, учитывая специфику терминологии, вызовет значительные трудности у учащихся, изучающих эти предметы на языках национальных меньшинств», - говорится в обращении. Крымские депутаты считают, что проведение ВНО на языке по выбору учащихся на срок 2008-2009 годов, как определило Министерство образования и науки Украины, не решает проблемы в целом, поэтому право учащихся на выбор языка при проведении ВНО должно быть закреплено нормативными документами без ограничения срока.

Кроме того, серьезными организационными проблемами при проведении оценивания в Крыму стали отсутствие в местных бюджетах средств на финансирование подвоза участников ВНО и сопровождающих их учителей, использование приложений на украинском языке к тестам на русском языке, проведение ВНО в течение учебного года, что затрудняет осуществление учебно-воспитательного процесса. В этой связи крымские депутаты подчеркивают необходимость предусмотреть целевые средства местным бюджетам на финансирование подвоза участников тестирования, оплату командировочных расходов сопровождающим их педагогам, а также создать равные условия для лиц, проходящих ВНО, независимо от языка обучения, в том числе подготовив качественный перевод всех тестовых заданий на языки национальных меньшинств.