В Киеве состоится новогодний цирковой фестиваль 'Короли Магии': даты, билеты и программа

27 и 28 декабря в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится Новогодний цирковой фестиваль "Короли Магии" - новое масштабное шоу для всей семьи, сочетающее современную иллюзию, цирковое искусство и атмосферу зимней сказки. Зрителей ждут зрелищные трюки, воздушная гимнастика, юмор и авторские фокусы от украинских иллюзионистов мирового уровня.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 декабря - в трех сеансах ежедневно: в 12:00, 15:00 и 17:00.

Кто создает магию

Видео дня

Звездами фестиваля станут Magic Brothers - братья Томашевские, известные украинские иллюзионисты, чьи видео собирают миллионы просмотров в YouTube, а живые выступления - аншлаги на крупнейших площадках страны.

В прошлом году шоу "Короли Магии" собрало более 11 000 зрителей во Дворце Спорта, а в этом сезоне команда возвращается с обновленной программой, новыми трюками и более масштабными постановками.

Что увидят зрители

Гостей фестиваля ждет театрализованное шоу с сюжетной линией о борьбе света и тьмы, где магия становится настоящей силой добра.

"Наши дети заслуживают радости - и никакое "не ко времени" не должно забирать у них веру в свет и чудо. Детство проходит очень быстро, а каждое волшебное воспоминание весит гораздо больше, чем кажется. Мы не позволим врагу украсть лучшее - возможность смеяться, мечтать и верить в добро. Подарим детям те моменты, которые согревают и держат даже в самые сложные времена. Поэтому до встречи в новогодней сказке!", - комментируют братья Томашевские.

В программе большие иллюзии мирового уровня, воздушная гимнастика, современная хореография, авторские фокусы Magic Brothers, созданные специально для этого шоу.

Билеты в продаже онлайн. Купить билеты можно на билетных сервисах и на сайтах партнеров фестиваля. УКАЗАТЬ ГДЕ.

Специальный формат билета

Отдельно доступны билеты категории "Помощник Мага". Они предоставляют доступ за кулисы шоу, возможность пообщаться с артистами, получить подарки, сделать фото и взять автографы у Magic Brothers.

Важная информация для гостей

- Сертифицированное укрытие расположено непосредственно в помещении КВЦ "Парковый".

- В случае воздушной тревоги шоу приостанавливается и продолжается после отбоя.

- Если тревога прозвучала до начала представления, сеанс стартует через 20-30 минут после отбоя.

Детям до 5 лет - вход бесплатный (без предоставления отдельного места, при наличии документа, подтверждающего возраст).

Ссылка на билеты.

Вас также могут заинтересовать новости: